Battu à Muno, Habay-la-Neuve B laisse Bouillon A s’échapper

Muno 1 – Habay-la-Neuve B 0

Avec un effectif réduit et des joueurs de réserve, Julien Salpetier et sa troupe réalisent l’exploit de battre le deuxième du classement, qui voit le titre s’éloigner. "On a eu un peu de chance sur le but de François avec l’erreur de leur gardien, mais nous avons été solides défensivement et tout s’est déroulé comme sur des roulettes", se félicite le T1 local. Cette victoire permet à Muno de conserver sa place au sein du top 5.

Assenois B 5 – Gérouville 2

"On est tombé sur une équipe organisée et bien en place, nous n’avons pas su développer notre football", peste Christophe Fery, T1 des visiteurs. Malgré l’ouverture du score de Warny assez rapidement, Valente parvient à remettre les deux équipes à égalité. Mais les trois roses supplémentaires de Warny, ainsi que le but de Remacle, vont anéantir Gérouville. Lion réduira le score en guise de consolation en fin de rencontre.

Léglise 5 – Florenville B 3

Dans un premier acte où les visiteurs vont mener à deux reprises grâce aux buts de Nannan et Wathy, Léglise répliquera avec un lob des 30 m de Dourte et l’égalisation de Godenir (2-2). La différence se fera en seconde période, avec le doublé de Renaudin ainsi qu’un CSC de Verdun. Nannan s’offrira le doublé, mais cela ne rapportera rien aux Florentins.

Villers/Orval 3 – Fouches 1

Première sortie pour Fouches depuis la rupture d’un commun accord avec Lionel Rausch. Ce sont Nicolas Michaux et Fabien Mertz qui s’occuperont de l’équipe en attendant un remplaçant définitif. Si Fouches entame parfaitement son match en ouvrant le score par Devester, il va relâcher la pression, ce qui profitera à Gomez (1-1). Emmanuel Branco verra son coaching payer, puisque Simon, entré au jeu, inscrira un doublé, nettoyant au passage la lucarne sur coup franc.

Étalle 2 – Sainte-Cécile 4

Les absences de Barré, Jacques, Mathias et Magnus n’auront pas posé problème à Gerald Jacquemin puisque son équipe aura fait le boulot à Étalle. Avec les buts de Chauffour et Dedonder, Sainte-Cécile fait le break. Au retour des vestiaires, Étalle est métamorphosé et il revient dans la rencontre grâce à la réalisation de Pahaut. Mais l’espoir est de courte de durée puisqu’en l’espace de dix minutes Chauffour et Matus tueront tout suspense. Le but de Klein à 10 minutes de la fin ne changera rien.

Habay-la-Vieille B 0 – Nothomb B 5

Une victoire logique, mais une victoire plus qu’importante pour Nothomb B dans ce match de reprise. Avec un bilan de 3 sur 12 sur les quatre derniers matchs en championnat, les hommes de Jean-Claude Mayon se devaient de réagir contre une équipe moins bien classée, pour rester dans la course au top 3. Des erreurs défensives se sont payées cash du côté habaysien. Minet, Carlier, Willem, Lambin et pour finir Durant auront été sans pitié pendant le match.