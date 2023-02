Arnaud De Lie troisième à Almeria

Sur un final dénué de toute difficulté, à une vingtaine de km de l’arrivée, deux ronds-points et un vent de côté ont provoqué la perte de plusieurs concurrents, d’autant que les Ineos et les UAE tentaient le coup de force. Pas de souci toutefois pour Arnaud dont la garde rapprochée veillait au grain. Mais un sprint n’est jamais gagné d’avance. L’Ardennais finit en trombe, mais mal placé au moment d’aborder le dernier virage, il n’a pu remonter le surprenant Matteo Moschetti et se classe finalement troisième, Jordi Meeus conservant lui aussi quelques millimètres d’avance sur l’Ardennais.