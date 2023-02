"Nous nous entraînons en semaine sur un synthétique et j’essaie de transmettre à mon groupe l’amour du beau jeu bien construit, explique Samuel Petit un peu dépité. Cela ne sert à rien de leur demander de l’appliquer quand nous jouons à la maison."

Pendant plus d’une heure, jusqu’au deuxième but des Germanophones, les Habaysiens n’ont pas été dangereux, cherchant désespérément la tête de leurs avants. Molnar, Molinari et Léonard ont sauté, couru, se sont battus, mais en réceptionnant parfois le ballon, il leur restait encore trente mètres avant d’approcher du rectangle adverse. En face, les Verts de La Calamine avaient le couteau entre les dents, ils ont exercé un pressing haut qui a fait la différence, rendant la tâche habaysienne bien compliquée, d’autant plus que peu de ballons passaient par les ailes.

Le but de Mauclet peu après la demi-heure était plutôt mérité. "En arrivant à Habay, nous avions trois informations, explique le T1 des visiteurs, Alexandre Di Gregorio. Leur terrain était mauvais ; nos adversaires étaient des bons manieurs de ballons qui auraient du mal à s’exprimer dans ces conditions ; et le press haut nous réussit généralement plutôt bien. Notre plan était tout tracé et mes gars ont respecté les consignes à la perfection. Notre victoire est méritée."

Des changements qui auraient pu changer la donne

À la mi-temps, Samuel Petit a changé ses batteries en retirant ses deux arrières latéraux en difficulté et en faisant monter l’ancien Longolard Mathias Toussaint, appelé à distribuer le jeu de manière plus fluide. Toutefois, le Calaminois William Mauclet a vite douché les espoirs habaysiens en profitant d’erreurs défensives pour doubler la marque.

Piqués au vif, les hommes du capitaine François Reyter ont mis plus de rythme dans leurs remontées du terrain, ont cherché les ailes et ont balancé un bon nombre de centres intéressants dans le rectangle. Plusieurs situations dangereuses auraient pu aboutir, notamment cette belle tête de Molinari sauvée brillamment par le gardien Joiris.

Dimanche prochain, Habay cherchera à reprendre sa marche en avant dans le derby à Meix-devant-Virton.

HABAY-LA-NEUVE: Bartholomé ; Deom (46’, Gillet), Ansion, Reyter, Brevers (46’, Gillet) ; Grevisse, Ajavon (79’, Poncin), Copette ; Molinari, Molnar (62’, Herman), Léonard.

LA CALAMINE: Joiris ; Roex, Meessen, Hungs, Seewald ; Atitz, Cornet, Hubert (86’, Volont) ; Legenvre (70’, Krhlanko), Mauclet (78’, Bultot), Bennane (88’, Remacle).

Arbitre: A. Jacoby. Assistance: 75. Note du match: 5.

Cartes jaunes: Deom, Hungs, Roex.

Buts: Mauclet (36’ et 62’, 0-2).

32’, Reyter rate sa passe en retrait vers son gardien, Bartholomé sort et accroche Mauclet. M. Jacoby ne siffle pas.

36’, Deom se fait déborder par Legenvre qui peut centrer facilement. Mauclet est à la réception pour placer un tir à ras de terre (0-1).

62’, perte de balle de Molnar. Mauclet file vers le but avec Ansion à ses trousses. Ansion perd le duel et Mauclet ajuste Bartholomé (0-2).

75’, superbe centre de Copette pour la tête de Molinari. D’une claquette, Joiris sort le ballon qui filait sous la barre transversale.