"Un vrai match de fond de classement dans la gadoue et le brouillard, s’attriste le coach local David Bouillenne. À 1-1, on a des opportunités par Tombal, Bastin et Pierret, mais cela ne rentre pas. Avec un brin de chance, on aurait pu stopper cette spirale négative. Et puis on va de l’avant, mais on prend deux buts dans les dix dernières minutes. Pourtant notre deuxième période était meilleure." Houffaloise avait pourtant bien débuté la partie avec un but rapide d’Adib, mais Poirrier égalise à la demi-heure (1-1). Si les visités poussent, c’est Roy qui fait la différence en fin de partie grâce à Dulaunoy et Bouillon (1-3). La lanterne rouge retrouve le goût de la victoire après cinq mois sans succès, tandis que les Houffalois plongent plus que jamais dans le doute.

Petit-Han 1 – Nassogne 6

Les hommes d’Olivier Dambly ont déroulé dans cette rencontre avec un but rapide de Gérard. C’est Alié qui double la mise (0-2). Juste après la pause, Fallay s’offre le doublé (0-4). Il reste un quart d’heure quand Dresse sauve l’honneur (1-4). Knis et Mustafaj, sur penalty, termineront le set (1-6).

Mageret 3 – Aye 0

"Un petit match au niveau de la qualité", avoue le coach local Dimitri Loffet. Peu après le quart d’heure, Poncelet frappe un coup franc dans le rectangle et Bock coupe la trajectoire (1-0). Un nouveau coup franc de Poncelet trouve Louis qui lobe le gardien, puis cède à Bock qui dépose dans le but (2-0). Après la pause, Mageret gère son avantage et Degives fixe les chiffres à 3-0.

Tenneville 1 – Melreux 1

Les Melreusiens ouvrent la marque après vingt minutes de jeu, par Melick (0-1). Tenneville pense égaliser avant la mi-temps, mais le penalty de Jérémy Rode, joueur-entraineur des locaux, est dévié par Matondo. Après le café, les Tennevillois poussent et se procurent plusieurs occasions. La rouge de Mangituka à un quart d’heure du terme complique les affaires melreusiennes. Finalement, un bon ballon de Rollin trouve Neu qui délivre Tenneville dans les arrêts de jeu (1-1).

Gouvy B 1 – Waha-Marche 2

Nicolas Lemaire, coach des Gouvions, était déçu du résultat. "Je ne dis pas que la victoire des Marchois est logique, car nous avons eu la maîtrise du ballon durant la majorité de la rencontre. Mais leur bloc était bien soudé et nous n’avons jamais su le briser", regrette-t-il.

Du côté de Waha, on se réjouit de cette victoire. "Mes joueurs ont parfaitement appliqué mes consignes. On savait que sur le synthétique de Gouvy, on allait souffrir donc on a joué avec nos armes", commente Kevin Dachelet. Chaque équipe arrive à se créer plusieurs occasions, mais c’est Caciulatu et Haurine qui trouent en premier les filets locaux en début de seconde période (0-2), avant que Paquay ne sauve l’honneur à vingt minutes du terme.

Haltier 1 – Harre-Manhay 3

Le score affiche toujours 0-0 à la pause, malgré de nombreuses tentatives de chaque côté. Le discours à la mi-temps de Ludovic Lejeune, mentor de Harre-Manhay, galvanise ses troupes. Le leader prend en effet les commandes du match et fait rapidement le break par Ako puis par J.Roberty (0-2). Haltier réussit à recoller rapidement au score sur une phase arrêtée et est même proche d’égaliser, mais Janssens est sauvé par sa transversale. Sur reconversion offensive, Lalloyer fixe le score (1-3).

Marloie B 4 – Erezée 3

"Une propagande pour le football. C’était un très bon match entre deux belles équipes, devant de nombreux spectateurs. Au match aller, la pièce était tombée de notre côté. Cette fois, Marloie, une des plus belles formations de la série, l’emporte,"commente Nicolas Walhain, entraîneur d’Erezée. D’emblée, ses joueurs ouvrent la marque chanceusement, puisque la volée de Théodore rebondit sur la barre et sur le gardien adverse (4’, 0-1). Fiévet double rapidement la marque sur un penalty décroché par l’expérimenté Leboutte (9’, 0-2). Malgré ce but du break, Marloie inverse la tendance et revient logiquement à deux partout avant la pause, par Marchal (16’, 1-2) et grâce à un contre son camp d’un défenseur visiteur (34’, 2-2). Après les citrons, Erezée est proche du 2-3, mais le ballon ne rentre pas. Le second du général punit ce manque de réussite, par Yattara (66’, 3-2) puis sur un coup franc de Godefroid qui surprend Philippot à son premier piquet (70’, 3-2). Fiévet met son doublé (75’, 4-3) et offre une fin de match haletante, sans que le marquoir ne bouge de nouveau. Une victoire importante pour Marloie qui laisse Erezée à trois points du podium