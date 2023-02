Watrin s'impose à Metz

Julien Watrin a remporté le 400 m du meeting de Metz ce samedi, en 46. 47. Pour son premier 400 de la saison, il s’est approché à 59 centièmes de son record de Belgique établi il y a un peu moins d’un an. Longtemps deuxième de la course, le Gaumais a émergé avec autorité dans les 50 derniers mètres et précédé un trio hollandais : Boers, Agard, Angela. Une bonne préparation à une semaine des championnats de Belgique indoor où il s’alignera sur la même épreuve.