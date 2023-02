Objectif play-in pour le BCCA Neufchâteau

Le BCCA Neufchâteau entame le 2e tour du championnat ce samedi, avec un nouvel objectif: le haut du tableau. "Les objectifs ont changé, acquiesce le coach Marc Hawley. On ne parle plus de se maintenir, même si on le garde en tête, tant que le maintien n’est pas assuré mathématiquement. On regarde plus haut. On vise les play-in (NDLR: il faut terminer aux deux premières places) et les play-off. C’est chouette et c’est très motivant. Il reste 8 semaines pour atteindre ces objectifs. La concentration est là. Ça a été intense cette semaine aux entraînements. Avec une super-ambiance."