Nette défaite et double prolongation à Virton

Massart et Fruchart prolongent

Une bonne nouvelle néanmoins durant cette soirée. Le jeune Hennuyer Alessi Massart (17 ans), arrivé en 2020, et le Français Benjamin Fruchart (19 ans), dont c’est la première campagne en Gaume, ont tous deux donné leur accord pour évoluer un an de plus au sein de l’équipe virtonaise.

Technique

Fruchart (A17) – Robinot (As3) 0-3

Massart (A16) – Brossier (As6) 0-3

Lemaître (B0) – De Santillan (As7) 0-3

Fruchart – Brossier 1-3

Lemaître – Robinot 0-3

Massart – De Santillan 0-3.