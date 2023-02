Dont 24 km avec pas moins de 1130 m de dénivelé positif. Sur lesquels ils étaient le plus nombreux, 180. Et le Bertrigeois Maxime Demars a de loin fait la moins laide grimace, en laissant son plus proche poursuivant à 5 minutes. En l’occurrence le Lochnot Renaud Anselme, qui est cependant déjà plus que jamais de retour, 8 jours après avoir remis un premier dossard sur les 21 km du Jambon by Night (9e) à Bohan-sur-Semois après ses ennuis de santé. Déjà vainqueur à Bohan, la Française Marie-Hélène Posta a remis cela à Cugnon.

Sur la distance reine, 37 km avec 1660 m de D+, à laquelle ils sont 94 à s’être frottés, c’est le Français Julien Pierlot (2h41’) qui l’a emporté. Hugo Ralet (2h59’) termine 1er provincial, 4e, à 3 minutes du podium. On retrouve aussi dans le top 10 Sébastien Henrotte, 9e, et Jean-Luc Bodeux, 10e . Chez les dames, Louise Wenkin (3h32’) monte sur la 2e marche du podium, derrière la Grand-Ducale Shefi Xhaferaj (3h24’).

Alors que Morgan Martin a écrasé la concurrence sur 12 km (480 m). Vainqueur en 46’44’’, le Mortehanais a triomphé avec quasi 8 minutes d’avance sur Stéphane Rase. Marue-Alice Froidmont, de l’ACBBS, a gagné en dames.