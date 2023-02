Martin Braet (Musson): "Cette finale, c’est du bonus pour nous"

Non, pas du tout. Je pensais qu’on serait plutôt dans le ventre mou du classement, peut-être juste au-dessus de l’équilibre. Vers la 5e ou 6e place, et éventuellement se battre pour accrocher la dernière place des play-off. C’est une belle surprise. On a tout de suite pris le bon rythme. Les nouveaux joueurs et les jeunes se sont bien intégrés et ils ont vite contribué. On a pu avoir directement confiance en eux.

Là, vous restez sur 6 victoires consécutives, dont deux super résultats, voici quinze jours, à Libramont et à Athus. Tout roule ?

Oui. J’étais blessé il y a quinze jours et j’ai regardé d’un œil extérieur. C’est magnifique. La balle tourne pas mal. Et au niveau offensif, les points sont bien répartis. La confiance est là. Ce match, c’est du bonus pour nous. On n’était pas censé être en finale de la Coupe. Les Rullots sont favoris, parce qu’ils ont plus d’expérience. Je dirais que c’est 60-40.

Quelle est la force de Musson ?

La cohésion du groupe. Et la profondeur du banc. On a un noyau de qualité. Beaucoup de joueurs de notre banc pourraient revendiquer une place dans un 5 de base ailleurs. On peut se permettre de jouer des matches sans William (Giberti), qui est un joueur exceptionnel, et sans avoir trop de défaites.

Vous n’avez plus perdu depuis votre défaite à… Rulles (69-59), le 12 novembre. Elle trotte encore dans les têtes ?

Pas du tout. C’était une défaite normale, chez eux. On a mené, mais ils avaient surtout mieux géré les possessions en fin de quart-temps. On était privé de Giberti et Delepierre, et les jeunes avaient joué en régionale le matin même. Mais on n’a pas d’excuse. Ce jour-là, Rulles était meilleur. La défaite a été oubliée dès l’entraînement qui a suivi.

Qu’avez-vous retenu de ce match contre les Rullots ?

Les fins de quart-temps, on doit mieux les gérer. C’est de la concentration. On sait que les Rullots, ne craqueront pas. Ils jouent ensemble depuis longtemps, ils jouent bien en équipe, ils se trouvent facilement. Ils arrivent à trouver l’homme ouvert. Et ils sont plusieurs shooteurs à trois points.

Quelle est la clé, pour Musson, pour remporter cette finale ?

Jouer notre basket le plus collectivement possible et resserrer les lignes en défense, laisser peu d’espace à Rulles. Offensivement, ça ira. Si notre défense est bonne, l’attaque sera au rendez-vous.

Simon Lamy vous avait embêté dans la raquette. Il faudra le limiter ?

Oui. Tout le monde sait qu’on va avoir un œil sur lui. C’est un très bon joueur, un super rebondeur. Il marque au talent et au caractère.

Vous serez privé de William Giberti, votre meilleur marqueur. Une grosse tuile ?

Oui, quand même. On ne va pas se mentir. C’est un joueur complet, qui a de l’expérience. Il peut réussir des shoots à dix mètres et faire sortir et éclater une défense, créer de l’espace pour les autres. Mais même sans jouer, il va nous apporter quelque chose, au niveau tactique ou mental.

Musson – Rulles en demi-finale des play-off dans trois mois, cela vous convient ? Ou vous préférez affronter une autre équipe ?

Franchement, oui. Si on veut espérer autre chose que simplement jouer les play-off, il faudra battre tout le monde.