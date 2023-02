De Lie face à Germay, Gaviria et Kristoff en Andalousie

Nul doute dès lors que la victoire se jouera au sprint. La liste des prétendants, forcément affamés, avec l’espoir d’ouvrir leur compteur 2023, promet une fameuse empoignade: Alexander Kristoff, Fernando Gaviria, Biniam Germay, Jordi Meeus, Bryan Coquard et Giacomo Nizzolo viennent en effet défier celui qui fait désormais office de super favori dès qu’il se pointe à un départ, Arnaud De Lie déjà en chasse d’un quatrième bouquet en 2023.

En pleine confiance

Rentré à Lescheret après sa démonstration à Bessèges, le prodige s’attache à présent à préparer au mieux son premier gros rendez-vous flandrien de la saison, Kuurne-Bruxelles-Kuurne le 26 février.

"Je compte rester une dizaine de jours en Espagne, dit-il. Je pense que les conditions météo seront plus favorables. Cette semaine, c’était d’abord place à la récupération après les efforts dépensés sur les routes françaises. Bon, je ne suis pas resté les bras croisés pour autant. J’ai effectué quelques sorties. La plus longue de 3 h 30 et une de 2 h 30 où j’ai travaillé exclusivement les sprints. Je me suis aussi repassé les enregistrements de Bessèges. J’aime revoir mes courses. Surtout pour observer les erreurs que j’ai pu commettre. Comme celle du troisième jour quand l’étape a été annulée: j’ai dû chasser pour revenir sur le premier groupe. Très souvent, une course se perd ou se gagne sur un détail."

Arnaud aborde, bien entendu, ce retour en Espagne en totale confiance. "Oui, je sais que la concurrence va encore me surveiller un peu plus, mais l’an dernier, c’était déjà le cas. Le plus important, c’est mon équipe. Et sur ce point, je suis plus que rassuré.", termine le coureur ardennais.

Le dernier succès belge à Almeria remonte à… 1996 et au succès de Wilfried Nelissen. Arnaud n’était pas encore né…

