Ce qui ne s’oublie pas, non plus, c’est une défaite 3-0 dans un derby. L’attaquant des Orangés s’attend à une chaude réception ce soir au stade Fernand Brasseur. Giflé à l’aller, Sart a une revanche à prendre. D’autant plus que ce duel n’est pas seulement un derby, c’est aussi un choc de P1 entre le leader et le 4e de classe. "Sart réalise un très beau championnat, mais je ne le vois pas se mêler à la lutte pour le titre, avance William Delvaux. Oppagne, Ethe, Gouvy et même Arlon me semblent un petit cran au-dessus. Je vois Sart terminer cinquième ou sixième."

La rivalité entre les deux clubs ? Elle s’est fameusement estompée, à en croire un William Delvaux qui est passé d’un camp à l’autre en 2011. "Le derby est moins tendu qu’autrefois, dit-il. D’une part, parce que les mentalités ont changé. Quand j’étais gamin, il restait quelques anciens qui n’avaient aucun scrupule à aller mettre un gros tampon ou à faire la faute nécessaire. La nouvelle génération de joueurs est moins agressive, moins physique, plus portée sur le jeu avec ballon. D’autre part, les noyaux des deux équipes ont pas mal changé ces dernières années. L’identité est moins forte qu’avant."

"Ce sera difficile de passer après Christophe"

Les Gouvions comptaient sept points de retard sur leurs voisins après trois journées. Ils ont l’occasion de leur en mettre six dans la vue, ce soir. Mais avec quel état d’esprit monteront-ils sur le terrain, quelques jours après avoir appris que leur entraîneur fétiche Christophe Bertels ne resterait pas à la barre la saison prochaine ? "Il m’avait révélé son intention de faire un break, mais je pensais qu’il allait encore faire une saison avec nous, avance William Delvaux. Nous aurions tous préféré qu’il prolonge, parce qu’humainement, on ne trouvera jamais mieux. Et l’humain, à mes yeux, c’est la base. Ce ne sera pas facile, pour le suivant, de le faire oublier."

Les tractations se poursuivent avec Alain Colomberotto (en poste à Ougrée depuis 2008), ancien joueur et entraîneur du club, mais toujours pas de fumée blanche. Ce qui est certain, c’est que le retrait de Christophe Bertels ne provoquera pas d’exode. Pirson, Adam, Grommen, Gillard, Burton, Georis, Zitella, Andrianne, Schmitz, Geurde et bien sûr William Delvaux ont déjà rempilé, avant même de connaître le nom du futur T1. "Je suis arrivé à Gouvy en 2011 et, depuis, j’ai toujours prolongé sans hésiter une seconde, dit-il. On a une terrible ambiance et une belle équipe, qui joue le titre en P1 et qui pourrait retourner en D3. Difficile de trouver mieux ailleurs." À 32 ans, le talentueux gaucher de Gouvy peut même rêver d’un doublé Coupe-championnat inédit.