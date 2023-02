Blessé au mollet, Guillaume manquera "un tournant" de la saison

Des Bastogne – Vaux, Kevin Guillaume en a déjà disputé un paquet dans sa carrière. "Le premier, c’était quand j’étais à Vaux, dit-il. Devant combien de personnes se jouait un derby pareil ? Oh, au moins 300 ou 400 personnes. Ce samedi, si nous en avons 70 ou 80, ce sera déjà une bonne soirée. Les choses ont changé, ce n’est plus comme avant."

Dimanche dernier, Kevin Guillaume a assisté à la rencontre entre Vaux-Noville et Sart . "Et j’ai trouvé que cette équipe de Vaux était déjà très consistante pour un match de reprise, note le médian offensif du Léo. Nous, nous avons eu deux amicaux en demi-teinte, alors que vaux aura déjà un match officiel, contre Sart en plus, dans les jambes. Nous risquons d’être rapidement dans le vif du sujet. Quel Novillois j’aimerais avoir avec moi à Bastogne ? C’est une question piège. Allez, je vais dire Romain Berg. Pas parce qu’il joue au back gauche, mais parce que c’est un gars du coin, avec une bonne mentalité. Je l’ai connu très jeune, c’est un bon gars et je l’apprécie vraiment."

"Si Vaux gagne, on ne les dépassera plus"

Avec seize points, Bastogne est dans une situation compliquée au classement. "Libramont n’est plus en position de relégable en D3 ? C’est bien, mais c’est dans notre assiette qu’il faut regarder. Calculer par rapport à ce qui se passe à l’échelon supérieur, c’est le meilleur moyen de se faire avoir en fin de saison, juge Kevin Guillaume. Est-ce que Vaux fait encore partie de nos concurrents directs ? Si Vaux vient s’imposer chez nous samedi, la réponse sera non. Si Vaux prend dix points d’avance, je ne vois pas comment nous pourrions les dépasser. Il faudrait gagner quatre matches en plus. Maintenant, si nous gagnons, c’est relancé. Pour moi, cette rencontre est un moment clé de notre saison."