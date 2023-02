2B | Van Hoey sort trois coups de réparation, mais Ochamps s’impose face à Rossignol.

Bien en place en début de partie, les Canaris voient Devresse et Cottin louper le coche dans le premier quart d’heure. Rossignol en profite pour ouvrir le score après une belle frappe de G. Foury (0-1). Il faut attendre la seconde période pour voir Ochamps réagir. De la tête, Cottin égalise (1-1). Dans la foulée, Ochamps hérite d’un premier penalty. Albert s’élance, mais Van Hoey repousse. Maladroit devant le but, Ochamps passe finalement devant grâce à Boulard (2-1). Notons que les Canaris rateront encore deux coups de réparation dans le final. Le premier par Albert, le second par Baudot. Les deux hommes se heurtant à un impressionnant Van Hoey, qui a plus arrêté de penalty en une mi-temps que Lloris en dix ans.