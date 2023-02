Tanguy Bihain (Haut-Fays) était déjà le plus fort à l’école

Toujours placé, avec 11 tops 10 en 19 dossards en trail depuis ses débuts en 2019, Tanguy Bihain courait toutefois toujours derrière un premier podium. Cela, c’était jusqu’en mai dernier, et la CAP’Run Nature à Wiesme, où il est monté sur la 2e marche sur 8 km. Depuis, le traileur de Haut-Fays (Daverdisse) s’est offert trois nouvelles boîtes en quatre courses: 3e de la La Houroise (11 km) et du Trail des Fées (17 km), et le dernier podium en date samedi au Jambon by Night (2e en 1 h 21), sur la course la plus pentue de Belgique avec 920 m de dénivelé positif sur 13 km.