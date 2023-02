Patrice Mullenders: "J’ai peur pour l’avenir"

Patrice Mullenders, sportivement parlant, c’est assurément votre plus belle sortie de cette saison…

Sans aucun doute. Ce qu’il faut retenir, c’est que nos trois jeunes joueurs ont joué à leur meilleur niveau. Alessi (Massart) confirme à chaque sortie son potentiel, Benjamin (Furchard), malgré une fragilité mentale toujours présente va chercher ses deux matches et Karim (El Hakem) a évolué à un excellent niveau et il a même eu quatre balles pour que l’on s’impose 6 à 0.

Pourtant, au lendemain de cette belle victoire qui fait du bien pour le moral de tous, on vous a senti quelque peu dépité par la situation que vit votre club au niveau de la Superdivision…

En voyant le spectacle fourni par nos joueurs, c’est triste de n’évoluer que devant… sept personnes. Sur le coup, j’ai vraiment ressenti que tout un club, toute une province nous avaient abandonnés, moi et le trio qui m’aide à encadrer l’équipe. Pire, en septembre, nous devrions entamer notre 30e saison en Superdivision et j’ai eu le pressentiment que ça allait être notre dernière saison parmi l’élite du tennis de table belge. Déployer autant d’énergie en voyant que ça n’intéresse plus personne ne se justifie plus. Depuis, la déception est quelque peu passée mais j’ai tout de même peur pour la suite.

Pour quelles raisons ?

Tout d’abord, parce que notre petite équipe qui est en place depuis 1976 n’est plus toute jeune. Et je peux vous dire que tout cela représente énormément de travail. Prenons le montage et démontage de la salle avec l’installation du revêtement en Taraflex, la gestion du bar, la réception des équipes, des arbitres et des sponsors et évidemment, la prise en charge de nos joueurs étrangers. Et puis l’aspect financier qui devient chaque année un peu plus compliqué à gérer.

La reprise de Autovitres Virton par la société Carglass va-t-elle impacter votre prochaine saison ?

C’est encore trop tôt pour le dire mais son propriétaire souhaite que la nouvelle société poursuive notre partenariat, on va voir ce que cela va donner. On espérait une relance avec la location de la salle. Elle est bien là mais les frais de fonctionnement ont explosé si bien que les bénéfices sont minimes, là aussi en proportion de l’investissement que cela demande. Et puis, on ne peut plus compter sur de belles recettes au bar comme nous avons connu par le passé.

Qu’est-ce qui vous a donné et qui vous donne encore l’envie de poursuivre cette aventure ?

On essaye de donner du spectacle de haut niveau et donner l’envie aux personnes de la région de venir voir évoluer les meilleurs joueurs du pays. Mais là aussi, il faut se rendre à l’évidence que ça n’attire plus les gens. On ne demande pas d’avoir 200 personnes à chaque match mais cinquante, soixante personnes, ça serait déjà pas mal.

Le fait de ne plus jouer les premiers rôles au classement peut-il influencer le désintérêt d’une majorité ?

Certains me disent que la retransmission des matches en direct pousse certains à rester chez eux. Oui, on a joué les premiers rôles durant des années, mais je peux vous dire que ceux qui ont vu le match de ce dimanche pourront vous dire que le niveau était supérieur à ce que l’on a connu. Et là, c’est triste de ne pas voir les pongistes de la région venir quelques fois par an, un peu comme ceux qui vont voir Neufchâteau au basket.

Quid de l’avenir ?

Si les finances le permettent, j’aimerais, comme c’était prévu cette année, faire venir un gros numéro un et conserver mes deux jeunes joueurs pour rejouer le haut du classement. Et puis, que certains jeunes aient envie de venir s’investir dans notre projet.