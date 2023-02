Du côté de Salm, on n’échappe pas à la règle, le club et son entraîneur de l’équipe première, Jérôme Mulders ont décidé de poursuivre l’aventure. "Lorsque j’ai accepté le rôle de T1 l’année dernière, j’avais dit au président que sauf situation exceptionnelle, mon envie était de pouvoir travailler sur le long terme avec les plus jeunes. La prolongation qui vient d’être entérinée va évidemment dans ce sens."

Présente dans le Top 6 avec vingt-cinq unités, l’équipe salmienne réussit une bonne saison et ce malgré la perte de points en début de saison que le coach met sur le compte du manque d’expérience.

"Je suis certain que si on rejoue les mêmes rencontres maintenant, on ne les perd plus, explique ce dernier. Mais en même temps, quand on reprend un groupe aussi jeune avec quatre, cinq joueurs qui n’ont jamais évolué en équipe première, c’est tout à fait normal de perdre de telles unités. L’objectif de la deuxième partie du championnat sera de gommer ce type de situation et ainsi pouvoir confirmer les progrès que je ressens aux entraînements et lors des dernières journées de championnats avant la trêve. Et le match de ce week-end face à Givry B où nous avons pris un bon point ne fait que confirmer ces progrès."

"Mettre en avant les jeunes qui sont là"

S’il espère conserver une large majorité du noyau actuel, Jérôme Mulders doit aussi se préparer à remplacer l’un ou l’autre joueur qui déciderait de changer d’air. Et s’il devait accueillir un élément pour renforcer son groupe, son choix porterait sur ce que l’on appelle, une denrée rare.

"On n’a pas dans l’équipe un joueur capable de tuer un match, un peu comme le faisait Robin Lentz la saison précédente. Donc, oui, un attaquant de cette trempe serait une plus-value au groupe actuel. Mais je veux avant tout continuer avec les joueurs que j’ai à ma disposition et faire évoluer le potentiel que l’on retrouve dans une majorité d’individualité. "