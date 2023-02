Maurane Georis dépanne mais pas davantage

"À nouveau une équipe avec Noémie et Leslie ? Non, impossible"

L’équipe de Régionale étant en difficulté à la fin du 1er tour, Claudy Libart n’a pas hésité à faire appel à Maurane et à Noémie Ancion pour la sortir de la zone rouge. "Noémie et Leslie Bacquelaine sont vraiment des amies, c’est chouette de pouvoir rejouer avec elles. Cela n’a pas encore été possible avec Leslie, qui est infirmière et parfois indisponible le samedi, mais c’est prévu qu’on soit alignées une fois ensemble."

Dinez C a remporté ses quatre premières rencontres du second tour et s’est replacée en milieu de tableau. "Tant qu’on a besoin de moi, je serai disponible pour aider l’équipe à se maintenir."

Peut-on dès lors espérer revoir une équipe composée de Maurane Georis, Noémie Ancion et Leslie Bacquelaine un jour à Dinez ? "Non, assure Maurane . Noémie a une vie de famille et Leslie, un boulot qui lui prend régulièrement son samedi. Refaire une équipe dames ensemble n’est plus envisageable. Mais le plaisir d’être ensemble n’a pas de prix."