Libin B veut être efficace désormais

Reynald Lothaire a inscrit deux des quatre buts des Bleu et Blanc, ses deux premiers dans ce championnat. "La première période a été compliquée car je n’ai pas touché énormément de ballons", confie celui qui a débuté la saison sur le flanc gauche mais a été repositionné en numéro 9 par Arnaud Lambrechts, son T1. "Nous défendions beaucoup, Saint-Pierre mettait beaucoup de pression et avait le vent en sa faveur. Le 2-0 en leur faveur était logique. Mais nous nous sommes donnés à 200% en seconde période et avons réussi à retourner la situation en notre faveur, avec quatre buts à la clé." Une prouesse pour une formation qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à 12 reprises en 14 rencontres (Libin compte trois matches de retard sur certaines équipes). "Notre problème d’efficacité est vraiment le point qui nous cause le plus de préjudice. Même à l’entraînement, sans opposition, nous le constatons et nous essayons d’y travailler un maximum. Espérons que nous allons maintenant être récompensés de nos efforts."

Si Reynald Lothaire s’attendait à une série très ouverte, où tout le monde quasiment peut battre chaque équipe, se retrouver avec seulement 11 points début février est tout de même inattendu. "Malheureusement, nous avons perdu quelques joueurs qui n’ont plus donné signe de vie au coach en début de saison. C’est vraiment dommage parce que notre président, le comité et le staff font vraiment tout pour que nous les joueurs soyons dans les meilleures conditions possibles. Nous aimerions donner plus de plaisir à nos supporters, qui sont toujours présents malgré le peu de points que nous avons engrangés au premier tour." À Libin, si les points ne sont pas encore au rendez-vous, la bonne humeur n’a jamais quitté les lieux.