Marloie -Durbuy: Guy Hérion a plaidé, pas de décision

Le Parquet de l’ACFF a renvoyé le dossier devant la Chambre nationale contre la discrimination et le racisme, une instance mise sur pied en 2021 pour traiter ce genre d’affaires.

Le dossier a été traité ce mercredi. Guy Hérion et l’avocat de club de Marloie ont été entendus par visioconférence ainsi qu’Ousmane Sow, l’homme fort durbuysien ainsi que les arbitres de la rencontre.

"L’arbitre n’a pas appliqué le protocole"

"Notre ligne de défense est que l’arbitre n’a pas appliqué le protocole qui doit être appliqué dans cette situation, note Guy Hérion, le président de Marloie. L’arbitre aurait dû faire rentrer les joueurs aux vestiaires, demander un appel au micro et puis reprendre. Si quelque chose se passait à nouveau alors il aurait pu stopper. Il y a eu des mots, d’un spectateur qu’on ne cautionne pas. Et on est intervenu rapidement. L’arbitre parle de tension incroyable, ingérable, mais les Durbuysiens sont repassés à la buvette après. Ce n’était pas tendu du tout."

La décision n’est pas encore connue et le club de Marloie ne sait pas quand ce sera le cas.