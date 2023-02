L’hérédité, probablement. Mon père était un grand sportif. En plus de la balle pelote et du football, lui-même roulait beaucoup à vélo Mais j’y ajoute aussi l’héritage de ma mère pour le côté social de la discipline. Le cyclotourisme permet de nouer bien des contacts et même de soigner sa culture touristique.

Votre club fête, lui, ses cent ans. Avez-vous le souvenir de périodes plus difficiles ?

Je pense que les plus belles années se situent à la fin du XXe siècle. Nous avons connu à l’époque une augmentation sensible de nos membres avec un maximum de 140. Bizarrement, nous avons enregistré un sérieux fléchissement durant les années 2010. Nous n’étions plus qu’une cinquantaine. Heureusement, la courbe s’est inversée depuis. Nous comptons désormais une centaine de membres.

Un effet bénéfique du Covid ?

Sans doute un peu. Tout en respectant les restrictions, nous avons maintenu nos randonnées. De nombreuses personnes se sont mises au vélo et nous ont remerciés pour nos initiatives. Plusieurs d’entre elles ont rejoint nos rangs.

Voilà cinquante ans, vous mettiez un terme à une carrière de coureur entamée seize ans plus tôt, en 1957. Quel est votre meilleur souvenir ?

Ma victoire à Bastogne en 1962 chez les amateurs internationaux. Je m’impose dans un sprint à deux face au Grand-Ducal François Gelhausen, qui a participé à deux Tours de France, mais surtout en ayant mis à mal toute la coalition luxembourgeoise.

Le pire ?

Une grosse indigestion sur le Tour de Yougoslavie 1965. Elle me coûte dix minutes à l’arrivée à Sarajevo et surtout une place dans le top 10 du général.

Peut-on comparer le cyclisme actuel avec celui de votre époque ?

Non. Ce n’est plus du tout le même sport. Le matériel est tout différent, la préparation et les entraînements aussi. Ne parlons pas du suivi médical. À mon époque, on parlait de 350 watts pour un crack en plein effort. Aujourd’hui on en ajoute cent…

Des regrets de ne pas pouvoir courir aujourd’hui ?

Pas de regrets. Juste quelques interrogations… Je me demande si j’aurais pu suivre un tel rythme. Mais j’aurais surtout été curieux de me voir aujourd’hui dans la montagne.

Test à l’effort, une priorité

À 82 ans, le cyclotourisme est resté votre passion. Que vous apporte-t-il dans la vie quotidienne ?

Aujourd’hui, je me contente de trois sorties de 70 km chaque semaine sur nos routes de campagne et de forêts traversées de pistes cyclables bien tranquilles, mais le cyclotourisme m’a permis de visiter des pays, de goûter de bons mets régionaux, de rencontrer des gens différents, de vivre des expériences extraordinaires comme en 1986 lorsque j’ai accompli le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle en totale autonomie.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune retraité qui souhaite se lancer dans le vélo ?

En premier lieu de passer un test à l’effort chez son médecin et de le répéter chaque année. Ensuite, de commencer par de petites distances et de les augmenter progressivement en utilisant de petits braquets, car c’est la souplesse qui compte. Enfin, pour sa sécurité de revêtir une tenue de couleur claire, fluo si possible. Et pour ceux qui souhaitent recourir à l’assistance, je recommande un vélo électrique classique dont la vitesse est limitée à 25 km/h plutôt que le système speed pédélec, dont la vitesse monte jusqu’à 45 km/h car celui-ci ne demande pas assez d’efforts.

Famille de sportifs

Natif de Libin, Pierrot fut l’un des meilleurs coureurs cyclistes de sa génération. Pourtant il n’a passé que quelques mois chez les pros, en 1966 chez Pelforth-Sauvage-Lejeune, aux côtés, notamment d’Henri Anglade, Émile Bodart, Jan Janssen, Willy Monty, Johny Schleck ou des frères Groussard.

Son frère cadet, Willy, vainqueur du Patton en 1963, resta aussi plus de vingt ans dans les pelotons.

Pierrot a vu son fils Miguel prendre le relais. Il a couru de 1984 à 1994 avant de s’orienter vers les cyclosportives. Amateur de football, il a joué en réserves à Meix-devant-Virton, Meix où brillent ses fils: Nicolas (photo), Soulier d’or provincial 2018, capable aussi de briller en trail, en marathon ou en triathlon, et Thomas, qui excelle également en futsal. Même Virginie, leur sœur, s’est mise au football avec succès, signant un doublé coupe-championnat avec Ethe.

Ophélie Thiry, autre petite-fille de Pierrot, excelle, pour sa part en athlétisme au club de Bertrix.

Pierrot Day, qui a vu son fils Nicolas se tester sur deux étapes de l’Arden Challenge 2022, espère bien voir un de ses arrière-petits-enfants reprendre le flambeau dans les pelotons.