Foot (P2A) : Bleid à la croisée des chemins

Quatre points d’avance

Même si les Pânis ne réalisent pas vraiment un cavalier seul comme Messancy l’année dernière, ils sont solidement arrimés au fauteuil de leader avec quatre points d’avance sur Nothomb et Habay-la-Vieille. Ces derniers vont livrer une belle bataille principalement pour se disputer les places d’honneur et gagner leur ticket pour le tour final, avec Saint-Mard et Vance. Aubange, décroché, devra cravacher ferme pour recoller au quatuor. De l’avis général, Bleid a l’équipe la plus solide et a largement la faveur des pronostics. Quelle va être la réaction d’un groupe qui semble a priori bien soudé derrière Kamel Bouzoubaa, l’emblématique et turbulent entraîneur français ?

Contacté au Portugal, Bouzoubaa minimise la portée des départs des dirigeants. "Moi, je m’occupe du sportif et cela se passe bien, avec une seule défaite et trois matchs nuls. Nous avons passé une super semaine au stage de Lisbonne et nous sommes prêts à repartir sur un bon pied en nous imposant lors de notre déplacement à Tintifontaine samedi soir. Le groupe est plus que jamais derrière moi et pas un joueur n’est prêt à abandonner le navire. Ils ont tous à cœur de se battre pour la montée et se réjouissent à l’idée de jouer en P1 l’année prochaine. Notre président a décidé de quitter ses fonctions, mais il reste dans le comité comme bénévole, c’est la preuve de son attachement au club et à notre projet. Mais c’est à lui de trouver un repreneur."

Quelques pépites

Le noyau de Bleid comprend quelques pépites largement armées pour évoluer en P1. Le gardien Bruno Lott, les deux frères défenseurs Loris et Quentin Gillieron, l’inusable Mamadou Faye, l’expérimenté Emil Nospel, l’architecte Florian Parrot, Julien Lacour… sont des pépites qui doivent séduire un ou plusieurs investisseurs. Malgré les rumeurs, il ne semble pas que Renato Costantini, l’ancien boss de Bleid au début des années 2000, se soit manifesté. En tout état de cause, ni Michel Bissot, ni Kamel Bouzoubaa n’en ont entendu parler.