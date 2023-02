Basket : Mathis Van Bemten et les Arlonais entament un mois de vérité

Gageons qu’ils ne le regretteront pas en fin de saison. D’autant qu’ils ont été très maladroits derrière la ligne des lancers francs, avec un total de 13/30 pour l’équipe. À lui seul, Vukovic, à nouveau dominateur, n’a réussi qu’un lancer sur 9 dans le dernier quart-temps ! De quoi se mordre les doigts. "D’habitude, il les réussit mieux que ça, glisse Mathis Van Bemten. Mais samedi, ça a été catastrophique pour l’équipe. Pourtant, à l’entraînement, on ne rate pas autant. On est quand même content d’avoir gagné. C’est une victoire très importante. On a bien joué jusqu’à nos vingt points d’avance dans le 3e quart-temps. Puis on a eu un creux, comme à chaque match. Je ne sais pas pourquoi. C’est une baisse de régime de quelques minutes, qui a permis à Brainois de réduire l’écart. C’est ce qu’on doit améliorer. Mais comment ? "

Une victoire capitale, mais qui ne permet pas à Arlon de remonter au classement, car les autres concurrents ont gagné aussi.

Course au maintien à six

Cette course au maintien, à six, entre Arlon, Union Liège, Liège B, Ensival, Nivelles et Brainois, s’annonce haletante jusqu’au bout. Et elle va s’intensifier dans le mois qui arrive pour les Arlonais, avec quatre rendez-vous de la première importance: contre Profondeville et Saint-Hubert, puis à Ensival et à Nivelles. "Il faut aller chercher d’autres matches et là, c’est le mois le plus important pour nous, acquiesce Mathis Van Bemten. Je pense qu’il faudra 8 victoires pour s’en sortir. J’ai confiance en mon équipe. On vient d’en gagner deux. On est tous motivé. On a tous envie de poursuivre en régionale. On sait ce qu’il nous reste à faire."

Profondeville s’était imposé 84-59 au match aller, mais ce sera différent samedi. Les Hennuyers n’ont pas l’air au mieux pour le moment. "À l’aller, on n’était pas du tout au complet. On n’était que sept, rappelle le meneur arlonais. On peut gagner, c’est sûr. Il va falloir jouer vite et miser sur les contre-attaques. Profondeville a beaucoup d’expérience. Ce ne sont pas des jeunes. Sur les quatre prochains matches, j’espère tout gagner. En tout cas, on a le niveau pour aller chercher un 3/4. Ce serait excellent pour le maintien. Le derby contre Saint-Hubert ? Les Borquins auront le couteau entre les dents. Ils auront envie de prendre leur revanche. Mais on peut les battre une deuxième fois. "