Alexis Pierre et Simon Hissette quitteront le BCCA Neufchâteau en fin de saison

En attendant, il lui reste un deuxième tour des plus intéressants à disputer sous les couleurs du BCCA. "Je m’attendais à une saison compliquée en D2, mais on s’en sort très bien, souligne-t-il. Et là, on a quelque chose à jouer, avec les play-in. C’est super de finir comme cela. Avec ma blessure, j’ai eu du mal, mais mes derniers matches sont plus encourageants. J’espère continuer sur ma lancée."

Simon Hissette vit aussi ses derniers mois en Vert et Blanc. "Je compte encore bien en profiter d’ici la fin du championnat. Même si l’objectif du maintien est quasi atteint, on ne terminera pas en roue libre. Il y a un bel enjeu, c’est intéressant ce deuxième tour." La saison prochaine ? "Je ne jouerai pas. Je pense à faire un break. Je veux plus de temps libre, j’ai ma maison à construire. Et j’ai l’impression que le choc serait rude entre le niveau d’exigence de la D2 et celui de la P1. Je n’ai pas envie d’être frustré. La régionale ? Non. Il n’y a pas beaucoup de différence concernant les déplacements. Alors autant rester en D2."

L’équipe va donc perdre ses deux co-capitaines. "C’est évidemment une perte, commente le coach Marc Hawley. Je les comprends. Alexis, sa vie familiale a changé. Je crois qu’il a déjà la tête un peu ailleurs cette année. Il a été blessé, ça ne l’a pas aidé non plus. Mais il s’est remis en forme et on va compter énormément sur lui au 2e tour. On a besoin de lui. L’objectif, c’est les play-in. Et après, aller chercher un match en play-off. Il va avoir un déclic et il va décoller. On est en train de faire l’une des meilleures saisons de l’histoire du club. Pour lui, terminer sa carrière à Neufchâteau de cette manière, c’est super."

Simon Hissette étonne cette saison en D2. Dans un rôle précieux, puisque c’est lui qui s’occupe du gars le plus costaud physiquement. "Je suis très content, poursuit le coach chestrolais. Avec lui, ce n’est pas le nombre de points, c’est sa présence à l’intérieur. Mais il est aussi capable de sortir un bon match offensif. Sans oublier son caractère, très positif, dans le groupe."

Pas de meneur

Pour remplacer ces deux-là, le coach Marc Hawley cherche un ailier et un pivot. Pas de meneur de jeu. "Stu (Sturam) et Simon Bizimana sont là pour le poste 1, et également Aaron, s’il décide de continuer avec nous. C’est suffisant. D’autres (NDLR: Démoulin, Geubel, Deneve…) peuvent aussi monter la balle à l’occasion."

Le club a déjà eu quelques contacts, mais des réponses négatives jusqu’à présent. "Ce n’est pas facile de trouver un pivot qui soit physique, mais assez mobile aussi. Ce sera le plus difficile à trouver. Dans la région, il n’y a pas grand-chose ; et ailleurs, dans le Namurois et sur Liège, avec les trajets, cela en repousse certains. Et on n’a pas le budget pour aller chercher en Flandre. "

Dubois et Harvey incertains

Par ailleurs, Raphaël Dubois n’est pas certain de poursuivre non plus. Pour une question de boulot. "Au niveau professionnel, je ne sais pas trop où j’en serai en septembre, indique-t-il. Au vu de la saison qu’on fait, ce serait dommage de s’arrêter là et de partir maintenant. A priori, si c’est compatible avec le boulot, je devrais rester à Neufchâteau. "

Quant à Aaron Harvey, qui a intégré le groupe de la D2 en début de saison, et qui joue avec Neufchâteau B en 1re régionale, il a un choix à effectuer. "J’aimerais ne plus jouer que dans une seule équipe, confie-t-il. Deux équipes, ça devient contraignant, par rapport à mon boulot. Je dois encore en discuter avec les coaches (Marc Hawley et Nicolas Sturam). "

"Il a sa place dans le groupe en D2, avance Marc Hawley. Il le mérite. Il est présent, il bosse et il a un bon état d’esprit. Mais je ne sais pas lui offrir un rôle plus important que celui qu’il a actuellement (10e homme). On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais je ne peux rien garantir."