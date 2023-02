Bracconi écarté, Jeunechamps débarque à Virton et lance son « opération commando »

Il s’agira bien de José Jeunechamps dont le nom circulait déjà depuis quelques heures.

Ce Sprimontois âgé de 55 ans connaît bien la série puisqu’il a officié à Mouscron la saison passée, après avoir pris le relais d’Enzo Scifo en octobre. Au début de cette campagne, il a pris les rênes de Seraing avant d’être victime des mauvais résultats et d’être remplacé par son adjoint Jean-Sébastien Legros il y a trois mois.

Si ce n’est à Seraing, où il a été T1 à trois reprises déjà, et pour de courts intérims au Cercle de Bruges et au Standard, José Jeunechamps a principalement officié comme adjoint durant sa carrière. Au Standard, à Metz, à Seraing, à l’Antwerp, au Cercle ou encore à Charlton où il faisait équipe avec José Riga. Il a aussi travaillé pour le centre de formation du Standard de 2007 à 2012.

« Opération commando »

Le nouveau coach a déjà annoncé la couleur ce mardi, en conférence de presse. "On lance dès aujourd’hui une opération commando de deux mois et demi. Il faut sauver ce club car je sais ce qu’il représente dans la région", a lancé José Jeunechamps en précisant au passage qu’il a déjà pu se faire une petite idée de sa nouvelle équipe puisqu’il a vu Virton à l’œuvre face au RWDM avant la trêve, puis contre Dender, Anderlecht et Bruges récemment. Ce qui sous-entend forcément que les contacts ne datent pas d’hier, mais que la direction tenait cependant à laisser à Christian Bracconi une chance de relancer la mécanique avec l’appui des renforts du mercato. La victoire à Dender lui avait rendu un peu de crédit, les défaites et surtout le contenu du jeu produit devant Anderlecht et Bruges lui ont enlevé celui qui lui restait.

Taravel comme adjoint

On notera encore que José Jeunechamps ne vient pas seul. Il amène dans ses valises le Français Jéremey Taravel, 35 ans, qui a mis fin à sa carrière de joueur en fin de saison passée à Mouscron. L’ancien défenseur central de Lokeren, Gand ou encore Zulte-Waregem officiera comme adjoint, ce qui signifie que Nicolas Gennarielli, arrivé cet automne pour succéder à Manu Coquelet, s’apprête aussi à prendre la porte de sortie. Le reste du staff devrait, lui, rester en place.

