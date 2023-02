Virton: Christian Bracconi limogé

On pouvait s’y attendre, même si on pensait qu’il aurait peut-être une dernière chance dimanche, contre Genk B, mais son bilan était devenu véritablement indéfendable: entraîneur de l’Excelsior depuis le début de cette saison, Christian Bracconi vient d’être remercié. Le club l’a annoncé officiellement via un communiqué ce matin.