Tennis de table : Pierre-Yves Lemaître n'a échoué qu'en finale des championnats individuels à Namur

Oui, d’autant plus que je me suis blessé le dimanche précédent en Superdivision à Diest. Vu comment je me sentais physiquement, les quarts de finale étaient mon objectif de départ. J’ai même pensé devoir stopper à ce stade. Cela fait trois années de suite que je suis demi-finaliste, mais c’est ma première finale.

Quel fut votre match le plus compliqué pour atteindre la finale ?

Sans aucun doute la demi-finale contre Xavier Wats. Il joue très bien. J’ai galvaudé dans le quatrième set, mais finalement, j’ai bien maîtrisé le cinquième pour m’imposer.

En finale, vous affrontez son équipier à la Villette Charleroi, Christian Blondeau ?

Quand j’ai vu les inscrits, je l’ai pointé comme favori. Il est expérimenté et très bon tactiquement. C’était sans doute l’adversaire le plus redoutable pour moi au vu de mon jeu.

Vous le poussez pourtant au cinquième set.

Oui, je gagne le premier 11-6. Puis je perds le suivant 11-9 en ratant mon dernier service, puis à nouveau 11-9 dans le troisième. J’égalise en gagnant 11-4 et dans la belle, je tiens jusqu’à 6-6, avant qu’il ne fasse la différence. Au moment où je vous parle (NDLR: lundi soir), je suis lessivé, mais j’ai tout donné jusqu’au dernier set.

Vous êtes donc qualifié pour les championnats de Belgique B et A. Avec des ambitions ?

Le problème avec moi est que je peux battre ou perdre contre n’importe quel joueur. Cela dépend souvent de ma forme du jour et du mental.

Je vais essayer de décrocher une médaille. En A, sortir de la poule serait déjà bien.

Un petit mot sur Virton. Vous alternez entre l’équipe de D2, pour qui le maintien est quasiment acquis, et celle de Superdivision. Comment vivez-vous votre première saison en Gaume ?

Au niveau de l’accueil, c’est impeccable, tant avec les dirigeants qu’avec mes équipiers. Au niveau personnel, je pense que je n’ai pas encore été en mesure de montrer mon meilleur tennis de table, surtout en Superdivision, même si j’ai bien joué contre l’EBS.

Il est convenu que vous jouiez combien de rencontres en Superdivision ?

En principe, 10 matches sur les 18. Mais je joue souvent les gros poissons, ce n’est donc pas évident de se mettre en évidence. J’espère finir la saison sur une meilleure note.