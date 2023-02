Roy, où Pierre Pirotte arrivera, n'y croit plus

Les détenteurs de la lanterne rouge ne se font plus d’illusions. Avec 5 petits points et à 8 unités de la 11e place, les résidents de Quatre Bras de Lignière font preuve de réalisme. "Nous avions un match couperet avant la trêve contre Petit-Han et le terrain ne nous a pas été favorable. Des cadres blessés depuis longtemps, un recrutement un peu léger: nous n’avons pas été gâtés cette saison", ajoute Carl Perpète qui, après cinq ans à la tête de l’équipe, cédera les clés, mais restera comme joueur. C’est lui qui aura permis à Roy de retrouver la P2. "C’est logique, c’est la fin d’un cycle, prolonge-t-il. Les joueurs sont des copains et ce n’est pas toujours une bonne chose même si j’adore mon rôle de T1."

Pierre Pirotte de retour

C’est un visage connu à Roy, Pierre Pirotte, actuel entraîneur d’Aye (mais non prolongé) qui sera de retour. "J’ai fini ma carrière là-bas, lance-t-il. J’ai aussi entraîné une équipe de jeunes pendant sept ans. C’est un peu un retour au bercail.Mais je suis encore en place à Aye et j’achèverai le boulot. J’ai des principes. Le 16 avril (NDLR: pour le retour Aye-Roy), je serai encore à 100% avec Aye et je coacherai pour la gagne."

Malgré tout, il a déjà des idées pour l’avenir. "Je ne veux pas en dire plus car on est encore en plein championnat. Il faudra monter la meilleure équipe possible. Avec tous les jeunes qu’il y a là, il est important d’avoir une équipe en P2 pour tirer le club vers le haut. L’an prochain, ils auront même des U19 et l’équipe B est formée de beaucoup de jeunes. Roy est un club qui vit bien et il faut lui donner des ambitions."

"On ne devrait pas perdre trop de joueurs ; le club travaille déjà aux reconductions", annonce d’ailleurs Carl Perpète.