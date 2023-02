Pour Jacques Aubry, le maintien n’est pas la priorité

Sur l’après-match de dimanche, il confirme la version de Loan Wérard: "Certains joueurs réclamaient des éclaircissements dimanche après le match, mais ils n’étaient, en effet, qu’une minorité. Les nouveaux investisseurs se montrent très présents, mais ils ne peuvent pas régler d’un coup de baguette magique tous les problèmes qui précédaient leur arrivée. Ils y travaillent et cela prend du temps. Ce sont des passionnés. Ils viennent aux entraînements, ils véhiculent les joueurs à gauche, à droite. Disons que la mise en route est un peu compliquée, parce qu’on revient de loin. Il n’y a pas beaucoup de clubs de D3 qui doivent se charger de loger et nourrir une partie de leurs joueurs. Il y a six ou sept garçons, arrivés au premier tour, que nous devons prendre en charge jusqu’en fin de saison. Pour l’heure, ils vivent sur Liège, Saint-Nicolas précisément. Mais nous avons trouvé un gîte à Bastogne pour le reste du championnat, ils vont bientôt s’y installer. Ils n’ont pas envie de revivre ce qu’ils ont vécu au premier tour et je sais que leur situation n’est pas facile. Mais la nôtre non plus !"

Jacques Aubry le dit et le répète, sa priorité n’est autre que de terminer la saison. "Nous avons été la risée de la province et Givry a perdu en quelques mois toute sa crédibilité, regrette-t-il. J’aimerais que l’on reparle en bien de Givry. Le maintien ? Personnellement, ce n’est pas ma priorité. Les repreneurs préfèrent rester en D3 car ils estiment qu’il sera plus facile de trouver des sponsors à l’échelon national qu’en P1. Moi, je pense avant tout à sauver le club."

Club qu’il espère voir retrouver ses valeurs familiales dans quelques mois. "Il y a 95% de chances que l’on conserve deux équipes la saison prochaine, dit-il. Mais le but est clairement de rendre à l’équipe A des couleurs régionales. Nous irons peut-être chercher quelques joueurs en province de Liège, mais pas plus loin."

Bien malin celui qui peut prédire à quoi ressemblera l’équipe de Givry A la saison prochaine…