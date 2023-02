Charlotte Donnez dans un rôle plus défensif à Rulles

Face à Liège, c’est une vraie bataille que Rulles a dû livrer. "Il fallait se battre sur toutes les balles et avoir une grosse hargne en défense, poursuit la pivot gaumaise. Nous avons su empêcher Liège de s’exprimer. Le match était tendu, mais nous avons su rester calmes. Pas notre adversaire qui a pris deux techniques sur le match."

« Kelly, la plus costaude »

Charlotte Donnez, pour sa part, a eu un rôle essentiel ce samedi. Pas au scoring, mais bien d’un point de vue défensif en devant empêcher l’impressionnante Kenny de s’exprimer. "C’est une fille qui a beaucoup de puissance. Elle saute super haut et au rebond, elle en impose, note Charlotte Donnez. Comment contrer une fille pareille ? En l’empêchant d’avoir la balle. Et quand elle était en possession, il fallait se mettre à deux pour la contrer car seule, c’était peine perdue. La pivot la plus forte affrontée jusqu’à présent ? Physiquement, c’est en tout cas la plus costaude. Laura Henket et Lara Baggio sont aussi très impressionnantes, mais Kelly, au niveau de la puissance, c’est autre chose."

Après un gros début de saison, Charlotte Donnez avait eu un passage plus compliqué. "À l’image du groupe, je me mettais trop de pression. Et j’étais déçue de voir que je n’apportais pas ce que je pouvais amener offensivement, explique la jeune fille. Samedi, je n’ai pas beaucoup marqué, mais je pense avoir rempli mon rôle. J’ai toujours préféré défendre."