Bossicart et Gravé arrêteront à Bercheux où Gourmet réfléchit

Si Bercheux a pris un peu d’air, les hommes de Didier Gourmet ne comptent toujours que quatre points d’avance sur Corbion, 12e. "Mais nous n’en avons plus que six de retard sur le 5e, calcule Fabian Jacob. Et je suis d’avis que nous devons regarder vers le haut. Je suis convaincu à 200% que nous avons les qualités pour finir dans le Top 5. Mais la poisse ne nous a pas lâchés et le noyau est un peu court en quantité."

L’an dernier, la rumeur indiquant que Bercheux n’alignerait plus d’équipe a couru. Un an plus tard, les mêmes bruits se font entendre. "C’est n’importe quoi, assure Fabian Jacob, également membre du comité. Bercheux aura bien une équipe. Mais quelques gars vont arrêter. Il ne faudra plus compter sur moi. Maxime Bossicart et Benjamin Gravé vont aussi prendre du recul. Des grosses pertes, mais nous voulons recréer une dynamique avec des jeunes et des plus anciens pour les encadrer. Le souci, c’est que, de manière générale, les jeunes ne s’investissent pas assez. Enfin, ils ne sont pas tous dans le cas. Les Lockman, qui sont arrivés cet été, ils ont une top mentalité. Et ils sont toujours là."

Fabian Jacob l’a dit, il faudra rajeunir le groupe. Reste aussi à voir qui sera à la tête de l’équipe. Après cinq ans, Didier Gourmet pourrait passer la main. Si le citoyen d’Ochamps assure que rien n’est décidé, un départ n’est pas à exclure. "Nous avons déjà eu des discussions avec lui, rassure Fabian Jacob. Nous avons encore une réunion ce mercredi, nous allons décider prochainement."