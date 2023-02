Basket (P1) : Chantemelle retrouve le sourire

Une victoire arrachée douze heures à peine après la défaite subie la veille à Habay. "Cela fait énormément de bien au moral, lâche William Evrard. On est très fier d’avoir gagné ce match. C’était compliqué au niveau de la récupération. On a terminé samedi vers 22h et on rejouait dimanche à 11 h."

Lui, le papy de l’équipe, qui fêtera ses 37 ans lundi prochain, et qui est devenu papa pour la troisième fois, le 26 janvier dernier, d’un petit Maxence, a tenu le coup.

"J’ai joué 70 minutes en 12 heures, mais j’ai quand même terminé avec une crampe, à une minute de la fin, sourit-il. On avait beaucoup donné contre Habay. On s’était battu jusqu’au bout et on avait dépensé beaucoup d’énergie. On redoutait la fatigue. Et on a fait un mauvais échauffement, sans trop courir, sans intensité."

La jeune équipe d’Arlon n’a pas su en profiter. Étonnant. "Les Arlonais ont perdu de vue l’aspect physique, relève William Evrard. Ils auraient dû comprendre tout de suite qu’en mettant de la pression, on aurait craqué physiquement. Eux, en plus, ils sont venus à douze. Ils ont mis de l’agressivité par moments, mais ils n’ont pas gardé ce rythme et cette intensité-là. S’ils l’avaient fait, on n’aurait pas pu rivaliser. "

Pour l’ancien Arlonais, prof à l’INDA dans le chef-lieu, la victoire a une saveur particulière. "C’est contre mon ancien club. Et ce sont mes élèves ou des anciens élèves (Florent Overal, Maxime Thomas, Noah Lemaire) en face. En plus, on était déçu de notre prestation à l’aller. C’est d’autant plus gai."

Chantemelle est capable de tout sur un match. "Depuis le début, on manque de taille et de pivot à l’intérieur. Mais contre Arlon, Aloïs (Liblanc) a fait un super match à l’intérieur et il a été constant. Et on a fait le boulot au niveau des ailiers et des meneurs. Maintenant, on aimerait bien battre une équipe du Top 4. "

« Encore capable de tirer mon épingle du jeu »

William Evrard tient à finir le championnat sur une bonne note. D’autant qu’il s’agit peut-être de ses derniers matches, avant de remiser ses baskets. "Cela devient un peu compliqué de gérer le basket, par rapport au travail et à la famille, dit-il. C’est probablement ma dernière saison, oui. Mais je n’ai pas encore pris de décision. On verra. Physiquement, j’ai quand même encore des ressources. Et je trouve que je suis encore capable de tirer mon épingle du jeu."