Quelques joueurs, oui, une petite minorité. Nous étions une bonne partie à célébrer la victoire comme il se doit. Mais deux ou trois joueurs, eux, pensaient d’abord à réclamer leur dû…

Votre avis, en tant que capitaine de l’équipe ?

D’un côté, je suis un peu déçu par ce comportement. Nous venions de gagner et l’équipe se trouve, enfin, dans une bonne dynamique. De l’autre, je peux comprendre certains garçons. Personnellement, j’habite encore chez mes parents et je ne joue pas au foot pour l’argent. Mais il y a, parmi mes coéquipiers, des garçons qui ont quitté leur pays pour venir ici. Ils ont donc le droit de réclamer ce qui leur a été promis. Je trouve toutefois que ce n’était pas le moment.

Vous avez discuté avec les mécontents ?

J’ai essayé de les raisonner, oui. Certains garçons sont assez ouverts, d’autres moins. Mais je ne pense pas que ce petit épisode va impacter sérieusement la vie du groupe. Il faut voir d’où l’on vient. La situation s’est tout de même nettement améliorée.

Qu’est-ce que les repreneurs ont amené ?

Ils ont épongé une partie des retards de paiements, alors qu’ils n’étaient pas obligés de le faire. On peut déjà les en remercier. Au premier tour, je rappelle que certains garçons n’avaient même plus de quoi se nourrir. On ne peut cependant pas espérer vivre du football quand on joue à Givry. Il ne faut pas rêver. Après, je le répète, je ne vois sans doute pas les choses de la même manière que celui qui a fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Si j’étais venu de l’étranger, je serais peut-être le premier à être retourné dans mon pays.

Vous ne craignez pas de perdre des joueurs dans les semaines à venir ?

Le risque existe. Mais dès lors qu’il ne reste que dix matchs à jouer, j’espère que tout le monde mordra sur sa chique jusqu’au bout.

Vous croyez encore au maintien ?

Avec cette victoire, on se relance un peu. Dommage d’avoir laissé filer la victoire dans les dernières minutes à Ciney, car nous serions revenus à deux points de Libramont et Herstal. Nous, nous n’avons plus rien à perdre, la pression est sur les équipes qui sont devant nous. Nous avons de la qualité. Sans les soucis extra-sportifs, je suis convaincu que l’équipe de départ avait le potentiel pour viser une place dans le Top 6.

Vous vous voyez rester à Givry la saison prochaine, après cette saison galère ?

En P1, c’est exclu, je l’ai déjà dit. En D3, on verra. J’ai des offres en D1, en D1B, en Nationale 1. J’aurais même déjà pu partir à la trêve.

Que faites-vous encore à Givry en fond de D3, dès lors ?

Je suis en deuxième année d’éducation physique à Virton, donc je ne peux pas faire ce que je veux en cours d’année. À Givry, je suis proche de chez moi (NDLR, Mageret). Puis, même si le club connaît beaucoup de soucis, c’est une saison riche en enseignements pour moi. J’ai toujours été habitué à tout gagner. Être mis dans la difficulté de la sorte ne peut que renforcer mon mental, m’endurcir pour la suite de ma carrière. C’est plus facile de jouer à Rochefort ou à Habay qu’à Givry.

À 21 ans, vous rêvez encore de vivre du football ?

Pourquoi pas ? Il n’y a pas d’âge pour percer. Regardez Jonathan Clauss. Il a signé son premier contrat pro à 24 ans et a joué son premier match de Ligue 1 (avec Lens) à 28 ans. Aujourd’hui, il joue à l’OM et il a même été convoqué en équipe de France. Je ne me fixe pas de limites. J’ai connu la D2 avec Durbuy et, sans prétendre que je survolais la série, je n’ai pas senti qu’il s’agissait de mon plafond. J’espère qu’on va se maintenir et je compte bien me battre jusqu’au bout, pour Givry, et pour moi.

On pourra jouer à Givry, samedi ?

Il ne faudrait pas qu’il pleuve trop cette semaine. On a vraiment dégommé le terrain ce dimanche.