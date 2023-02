Rémy (Virton) : « Le groupe est plus mature cette année »

En effet, ce n’est pas évident, mais je suis convaincu que nous avons pourtant fait une bonne partie. Si nous continuons de la sorte, je pense que nous pouvons nous en sortir. Nous sommes parvenus à bien contenir cette équipe de Bruges et finalement, nous nous sommes fait prendre sur un coup de pied arrêté. Le football peut vraiment être cruel, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut lâcher maintenant. Au contraire, il faut continuer avec la mentalité affichée ce dimanche et on va s’en sortir.

Hormis une mi-temps contre Dender, le coach vous avait sorti de cette équipe, comment avez-vous géré ce retour dans le onze de départ ?

Sans pression. Si l’entraîneur a de nouveau fait appel à moi, comme tout remplaçant, je me devais juste de lui prouver qu’il avait eu raison de me mettre sur le terrain. Après, je ne vais pas vous cacher que ça m’a fait plaisir de me retrouver là.

Justement, comment avez-vous vécu votre mise à l’écart en quelque sorte ?

Ce n’était pas évident, bien sûr. Mais désormais, j’ai de la chance d’avoir de l’expérience. J’ai donc continué à m’entraîner correctement pour le jour où il aurait besoin de mes services, comme à Dender ou ce dimanche contre Bruges. Malheureusement, j’ai ressenti une petite gêne à l’ischio et je n’ai pas voulu aggraver ma blessure. C’est pour cela que j’ai demandé à sortir.

Continuer n’était pas possible ?

Non, je n’ai pas voulu prendre de risque que cela craque complètement. Sur une action, j’ai senti que ça n’irait pas. J’ai demandé au coach d’envoyer Rayanne (NDLR : Khemais) s’échauffer. Sur le coup franc qui suit, j’ai vraiment compris que ce n’était plus possible de continuer. Le score était toujours de 0-0, je ne voulais pas rester sur le terrain sans être à 100% et ne rien dire au coach. Même s’il ne s’est finalement pas échauffé, Rayanne était prêt à prendre le relais, il n’y avait donc pas de raison que je m’obstine.

En grimpant sur la pelouse dimanche, le seul mot d’ordre était-il de ne pas prendre de but ?

On voulait aussi gagner, mais c’est vrai que défensivement, nous avons été très cohérents. Dommage cette phase arrêtée, alors que nous avons eu les occasions pour marquer et que nous aurions sans doute pu bénéficier d’un penalty (NDLR: pour une solide charge du gardien sur Abdallah à l’heure de jeu). Malgré la défaite, je pense que nous avons quand même vu de bonnes choses contre une bonne équipe de la série. Ils ne se sont jamais véritablement montrés dangereux.

Ce dimanche, la venue des jeunes de Genk qui vous précèdent de deux unités au classement, ce sera un véritable match à six points ?

Ce sera évidemment un gros match. Mais malgré la défaite de ce week-end, je pense que le groupe reste confiant. Tout le monde espère que ça ira contre Genk. C’est la seule équipe U23 que nous avons battue à l’aller. On doit continuer dans le même état d’esprit que contre Bruges: penser à bien défendre et se montrer efficace offensivement cette fois.

Pas de pression du résultat en U23

Ces équipes U23 sont-elles différentes à jouer des autres ?

Honnêtement, ce sont de bonnes équipes. De bons jeunes, qui jouent bien au ballon, qui se connaissent depuis longtemps. On voit qu’ils ont énormément d’automatismes, dans leurs déplacements, etc. Et ils n’ont, en plus, pas vraiment de pression du résultat. Eux, ils aspirent à rejoindre leur équipe première, pas à rester dans ce championnat.

Les automatismes, c’est ce qui manque à Virton et le temps presse, non ?

C’est évidemment le problème de ce mercato, c’est que nous n’avons pas beaucoup de temps pour mettre des choses en place, mais malgré tout, j’ai le sentiment que cela prend déjà bien avec les nouveaux. Malheureusement, dans notre situation, il faut que cela se transforme rapidement en points.

Vous avez vécu une situation identique l’an dernier, qu’est-ce qui vous donne plus de confiance cette fois ?

Ce groupe est plus mature. Il y a plus d’expérience. L’an dernier, on sentait que cela pouvait craquer à tout moment. Aujourd’hui, les résultats ne sont pas toujours bons, mais c’est plus cohérent dans le jeu, dans l’animation, etc. Et les renforts de cette année peuvent nous apporter un plus. L’an dernier, moi y compris, il s’agissait surtout de recrues qui n’avaient pas joué depuis longtemps. Quand je vois nos matches à Dender et ici contre Bruges, je me répète, mais je pense que nous devons rester confiants.