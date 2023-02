Succès étriqué de Bovigny qui a pu compter sur son buteur pour inverser la tendance. En effet, à un quart d’heure du terme, Thomas Stilmant ouvrait la marquait pour Tavigny (0-1). Mais dans la minute suivante, Gilles Clause, entré à l’heure de jeu, remettait les deux équipes à égalité puis, deux minutes plus tard, donnait un avantage définitif à ses couleurs (1-2). En fin de match, Tavigny perdait Jérôme Tilmant pour un 2e bristol jaune.

Salm 3 – Givry B 3

Une rencontre folle, avec des retournements de situation à foison. Dès la 1’, Neulens ouvre le score (1-0). La réaction des hommes de Jean-Louis Hanot ne se fait pas attendre et grâce à Dewalque et Chisman, ils inversent la tendance avant la demi-heure (1-2). Tout est à refaire après l’égalisation de Muller à la reprise. Lhermitte remet son équipe au commandement (2-3), mais la jeune équipe salmienne arrachera le partage dans les arrêts de jeu via Neulens (3-3). Dans la foulée, Leduc (Givry B) sera exclu par Jean-Marie Jacquet.

Witry 1 – Bourcy 3

Après un quart d’heure à peine, la rencontre était pliée. Les hommes de Bernard Lutgen avaient en effet déjà inscrit leurs trois buts, via Poitoux (2) et Dourte (0-3). Il restait à gérer la suite, même si Dumont, juste avant les citrons, relançait quelque peu le suspense.

Sart B 0 – Vaux-sur-Sûre 2

Service minimum pour des Etoiles qui en profitent du faux pas de Givry B pour accroître leur avance au classement avant le match au sommet de samedi prochain. Toussaint ouvre la marque et plante par la même occasion sa 22e rose de la saison (0-1). Schoumaker double l’écart avant la mi-temps et par la suite, Vaux va gérer son avantage (0-2). Les Étoilés portent ainsi leur avance sur les Canaris à dix points (avec un match de plus). Autant dire que Givry B sera contraint de l’emporter samedi s’il veut garder une chance de décrocher les lauriers.

Compogne 1 – Lierneux 4

Conditions difficiles pour les Compognards qui se retrouvent sans avoir eu le moindre entraînement de terrain depuis deux mois pour des raisons d’examens scolaires. Ce qui ne les empêche de prendre l’avantage, après dix minutes de jeu, par Debout (1-0). Supérieur, Lierneux va prendre l’ascendant et inverser la tendance. Tout d’abord grâce à Bary sur penalty après une faute de main (1-1). La dynamique se casse du côté local et à la demi-heure, Bastin permet à Lierneux de prendre l’avance avant que Simon ne tue le match juste avant la mi-temps (1-3). Lierneux gère la rencontre et Bastin se permet de rater un penalty, mais cela n’empêche pas Laurent de fixer la marque à 1-4.

Halthier B 0 – Montleban 1

Précieuse victoire pour Montleban qui profite de ce résultat pour se replacer dans le top 3, mais avec une rencontre de plus que Lierneux. Le seul but de la rencontre a été inscrit en première période par Tack (0-1). Les visiteurs ont pu contrôler la deuxième partie de la rencontre sans prendre de but.

Cobreville 4 – Sainte-Ode B 1

En bas de classement, Cobreville a renoué avec la victoire en disposant de Sainte-Ode. Un succès que les locaux doivent en partie à leur buteur, Robin, qui a inscrit deux buts en début de rencontre, mettant son équipe dans une situation idéale (2-0). Et si Pirotte a répondu au but de Guebs en début de deuxième période, il aura fallu attendre le dernier quart d’heure et la réalisation de Ponsard pour voir Cobreville assurer son cinquième succès de la saion (4-1).

Sibret 2 – Vaux-Noville B 0

Ce n’est qu’en toute fin de rencontre que les Sibrétois ont pu faire la différence. À un quart d’heure du terme, Sass trouvait la solution pour battre Lambert (1-0). Vaux jetait alors toutes ses forces dans la bagarre, mais Saive profitait des derniers instants pour assurer la victoire des siens (0-2).