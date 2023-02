2 Frédéric Caprasse aura roulé seulement 2 km en compagne de Frédéric Jacquemin. Le pilote de Tenneville a connu une casse moteur dès le coup d’envoi de ces Legend Boucles.

1 750 et 1 450. Le coût de l’inscription pour les Boucles est de 1 750 euros pour les Legend, Youngtimers et Challenger. Il est de 1 450 euros pour les catégories Classic.

26 Le nombre de buvettes tout le long du parcours. Autant d’associations ont donc profité de la venue de centaines de spectateurs partout dans la province.

40 Quelque quarante voitures comptaient chacune au moins une femme dans l’habitacle, comme pilote ou copilote. Avec un autocollant rose sur leur véhicule, elles ne sont pas passées inaperçues.

3 Le nombre de points qui séparent Christophe Daco de Guido Kenis en Legend. Le pilote de Léglise est passé tout près d’une nouvelle deuxième place.

9 Jencôme Theis a terminé deuxième en Challenger après sa victoire de l’année dernière. Il était neuvième dimanche matin après une pénalité encourue en fin de journée de samedi. Il a effectué une remontée phénoménale sur les forestières de dimanche.

5 Il n’était malheureusement que 5 au départ dans la catégorie Youngtimers, née en 2022. Ces voitures sont construites entre 1991 et 2000.

65 La catégorie Classic 65 était nouvelle puisque connue sous l’appellation Classic 60 auparavant. Ces 5 km/h de différence ont rendu la compétition plus ouverte que jamais et tous les pilotes reconnaissaient que cette hausse rendait plus compliquée la tenue de la moyenne.

126 kilomètres durant lesquels se sont affrontés les pilotes sur 15 étapes.

5 Les cinq premiers du classement Challenger sont des pilotes provinciaux avec Magerotte, Theis, Monseur, Nielen et Van Hove.

0 Le vainqueur de la course ne reçoit rien, hormis une coupe et un jambon comme récompense pour la victoire.