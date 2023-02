Émilien Jacquet, du fond de la P2 à la tête de la P1

Dimanche, Sart n’a pas livré un mauvais match, mais les Spirous ont manqué d’imagination et de justesse dans la partie de terrain adverse. "Nous n’avons pas su être concrets et nous avons eu pas mal de déchets au moment du dernier geste, souffle Émilien Jacquet. Je pense aussi que nous ne sommes pas bien payés par rapport à notre première période. Parce que le but de Vaux, il nous reste en travers de la gorge. Il me semble quand même que le mec est clairement hors-jeu. Ensuite, nous avons aussi une ou deux phases un peu litigieuses dans le rectangle et nous avons surtout une grosse occasion à 0-0. SI nous ouvrons le score, cela change tout. Nous voulions bien reprendre la seconde période, mais nous commettons directement une petite erreur et cela se paye cash. Nous avons continué à essayer, mais nous sentions bien qu’il manquait un petit quelque chose pour parvenir à revenir dans ce match. Nous tâcherons de faire mieux samedi dans le derby face à Gouvy."

« La P1 ? Je n’avais pas eu d’offre »

Obligé de remanier sa défense étant donné les absences, Quentin Faymonville avait décidé de placer Émilien Jacquet dans l’axe central. "Notre défense était inédite, mais finalement, je trouve que nous n’avons pas concédé énormément, juge Émilien Jacquet. J’avais déjà été essayé à quelques places, mais derrière, il s’agissait d’une des premières fois. Je me sens bien un peu plus haut dans le jeu, mais jouer derrière, cela ne m’a pas dérangé."

Et pourtant, en prenant une jaune après moins de dix minutes, on s’est dit que l’après-midi allait être compliqué pour Émilien Jacquet. "J’y suis allé un peu trop fort dans mon premier duel, avoue l’intéressé. J’ai un peu plus réfléchi ensuite. Et puis, j’avais la chance de jouer à côté de Skoba, qui est très intelligent. Il a pris un peu plus les duels et moi, j’ai assuré la couverture."

Arrivé à Sart cet été, Émilien Jacquet a rapidement fait son trou dans le onze sartois. Passé par Erezée, Harre ou encore Odeigne, celui qui fêtera ses 24 ans prochainement découvre la P1. "Je pouvais difficilement rêver mieux. L’an dernier, j’étais descendu en P3 avec Odeigne. La bonne année pour venir en P1 ? La P1, j’avais envie d’y goûter depuis un moment, mais aucun club ne s’était manifesté. Ici, Sart est venu aux nouvelles et j’ai accepté. La différence avec la P2 ? Je dirais que cela va un peu plus vite, mais vous avez plus d’espace."