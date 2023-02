Je pense que oui étant donné la physionomie du match. Ce n’est jamais agréable de se faire rejoindre à la dernière minute, mais bon, dans le jeu, je ne peux pas dire que Ciney a volé son point.

Ce match, vous auriez dû le tuer plus tôt ?

Évidemment. Par trois fois, nous sommes arrivés seuls devant le portier avec Arthur Paquay et Justin Hébette. Quand tu arrives trois fois en face-à-face alors que le score est de 0-1, tu dois tuer ce match. Maintenant, nous avons laissé du suspense et vous connaissez le football, quand vous ratez autant, vous vous faites punir au final. C’est ce qui est arrivé. Mais je le répète, Ciney a aussi eu des occasions et mérite de marquer ce but. De toute manière, comme depuis un long moment, nous avons été mauvais.

Un peu moins mauvais que les dernières semaines non ?

Allez, oui, un peu moins mauvais. Mais quand vous comparez notre prestation de samedi avec celles que nous livrions lors des sept ou huit premières journées de championnat, cela n’a plus rien à avoir. Le match de samedi, si nous le jouons en première partie de saison, je suis persuadé que nous le gagnons. Nous sommes clairement dans un creux et il nous manque beaucoup de choses. Nous sommes tous conscients qu’il faut corriger le tir car d’un point de vue comptable, c’est catastrophique.

« Un copié-collé de l’an dernier »

Marloie regarde vers le haut ou vers le bas pour l’instant ?

Là, je crois que nous ne regardons nulle part. Il faut d’abord se concentrer sur notre manière de jouer. Et si cela continue de la sorte, nous ne pourrons prétendre à rien. Je l’ai dit, nous sommes très mauvais. Alors que je pense qu’avec l’équipe que nous avons, il est possible de faire beaucoup mieux. J’ai vraiment l’impression d’être revenu un an en arrière. Notre parcours en championnat, c’est le copié-collé de la saison dernière. Nous commençons bien et puis, inconsciemment, nous nous relâchons. Et je rappelle que l’an dernier, il a fallu attendre l’avant-dernière journée pour se sauver. Je n’ai pas envie de revivre cela. Mais quand je vois nos derniers matches, méritons-nous beaucoup mieux ? Et je ne parle pas des trois dernières semaines. Notre baisse de régime, elle a commencé au mois de novembre.

Que manque-t-il à Marloie ?

Nous avons des manquements footballistiques, que ce soit au niveau technique, au niveau de l’animation offensive ou des coulissements défensifs. Samedi, tout était réuni pour faire un bon match, avec un beau terrain. Or, nous avons joué comme si nous étions en train d’évoluer sur un pachis en appelant la balle dans la profondeur au lieu de combiner et de jouer dans les pieds. Nous n’avons pas su aligner quatre passes et nous n’avons mis aucun rythme. Au premier tour, nous nous étions rendus à La Calamine, sur un terrain quasiment similaire. Là, nous avions très bien joué, nous prenions du plaisir. Je l’ai dit après le match, mais samedi, du plaisir, je n’en ai pas pris.

« Le groupe vit mieux que la majorité des noyaux de la série »

Une victoire relancerait Marloie ?

Une victoire après un match comme celui de samedi, cela aurait simplement caché le fait que nous n’étions pas bien. Ce n’est pas une simple victoire après un mauvais match qui fait que Marloie ira mieux. C’est en semaine qu’il faut changer les choses. En mettant du rythme et de l’intensité aux entraînements. Et pourtant, à Marloie, tout se passe bien. Je crois que le groupe vit mieux que la grande majorité des noyaux de la série. Malgré le pauvre bilan des dernières semaines, l’ambiance est toujours bonne.

Le manque de concurrence fait que certains ne se donnent plus comme avant ?

Je pense que cela peut jouer, mais inconsciemment. Personne ne se dit consciemment qu’il peut lever le pied. Après, avoir deux attaquants à l’infirmerie quand tu en as trois dans le noyau, cela n’aide pas. Le départ de Victor fait également mal. Footballistiquement, c’est un joueur qui amenait beaucoup. Nous avons aussi les blessures longue durée, comme François, Gaziaux ou Dion. Quand tu n’as pas un gros noyau, cela fait beaucoup.

Nous sommes début février et la prochaine saison se prépare déjà. Cela bouge un peu à Marloie ?

C’est compliqué d’y voir clair chez nous. Aucun joueur n’a encore été contacté pour la simple et bonne raison que nous n’avons aucune certitude au niveau du staff. Tout est en stand-by et nous sommes dans le flou. Nous attendons d’avoir des certitudes par rapport à ce qui va se passe. Personne n’en parle spécialement. Je suppose que cela va se décanter prochainement. Nous ne sommes qu’au début du mois de février, mais le club ne peut pas se permettre d’attendre la fin du mois de mars pour avancer sur la saison prochaine.