"Déjà 150 voitures engagées pour le rallye de Bertrix en juin"

Pierre Delettre, la rumeur veut que cette épreuve suscite déjà un engouement étonnant pour sa première organisation ?

C’est plus qu’une rumeur, c’est une réalité. Nous avons déjà plus de 125 voitures engagées mais nous nous limitons à 150 voitures pour une première organisation. Cette organisation est un souhait de la commune de Bertrix qui veut encore polir son image et se faire connaître davantage avec un autre public que celui du Baudestival.

D’où vient cet attrait inespéré pour une nouvelle épreuve ?

Les gens aiment la nouveauté et plusieurs pilotes des Legend ont déjà pu apprécier la superbe région bertrigeoise, propice à ce genre d’épreuve. Je manquerai un peu de modestie en disant que les gens connaissent nos capacités d’organisation et nous font, comme les édiles communaux, entière confiance.

La qualité du plateau sera-t-elle proportionnelle à sa quantité ?

Oui, je peux vous le certifier. On va présenter un plateau d’enfer. Et ce premier rallye de championnat à Bertrix constituera un test pour nous. Test qui doit être validé aussi bien par les concurrents que par le RACB. Afin d’acquérir d’emblée ses lettres de noblesse. Si le test est positif, des 3 passages dans les trois spéciales tracées à 90% sur le territoire bertrigeois, on envisagera 2 passages sur 5 ou 6 spéciales dans un avenir proche.

Pas de doute que l’enthousiasme, habituellement lié à la nouveauté, est omniprésent.