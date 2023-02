Corinne Léonard dresse le premier bilan après ses six mois à Tchalou

Mais cet été, celle dont le bras gauche fait des ravages a encore passé un cap en rejoignant Tchalou, en Liga.

Six mois après son arrivée au plus haut niveau belge, Corinne Léonard dresse un premier bilan. Et autant dire qu’elle ne regrette pas une seule seconde d’avoir franchi le pas . "Cela se passe mieux que ce que je n’avais espéré, avoue la sympathique nordiste, étudiante en deuxième année de kinésithérapie. Vous vous en doutez, mais j’apprends énormément. J’avais hésité à accepter l’offre de Tchalou car j’avais peur de ne pas savoir combiner le volley avec mes autres activités. Mais au final, je parviens à gérer mes études et le volley. Ma session de janvier ? Tous mes résultats ne sont pas encore tombés, mais je n’ai pas à me plaindre. Cela prouve que je suis capable de gérer un peu toutes mes occupations."

Il faut dire que désormais, le volley occupe une grande partie de la vie de Corinne Léonard. "Le rythme à Tchalou ? Quatre séances par semaine en plus du match le week-end, explique celle qui réside désormais à Liège pour ses études. Et encore, parfois, je m’offre une séance supplémentaire. La semaine dernière, comme je n’avais pas cours, j’ai eu cinq entraînements. Si les déplacements ne me pèsent pas trop ? Honnêtement, c’est assez long. Encore plus quand j’étais en examens, mais au final, je suis habituée désormais. La routine s’est installée et le trajet, je n’y pense même plus. Je prends le sac, je monte dans la voiture et c’est parti. C’était simplement le temps de prendre le rythme."

Peur au premier entraînement

En débarquant à Tchalou, Corinne Léonard a découvert un autre monde. Et inutile de vous faire un dessin, au moment d’entrer dans le vestiaire pour son premier entraînement, celle qui a fêté ses 19 ans en octobre dernier ne faisait pas la maline. "Je m’étais mis pas mal de pression. Il faut être honnête, en arrivant à Tchalou, je n’avais pas le niveau des filles qui étaient déjà là. J’avais peur de ne pas m’intégrer, d’être ridicule. Mais finalement, tout s’est bien passé. Et j’ai progressé à la vitesse de l’éclair. C’est incomparable avec ce que j’ai pu connaître. Ce qui m’a le plus surpris ? Je dirais tout l’aspect tactique. Il existe une vraie réflexion alors que dans le passé, la consigne, c’était quasiment juste d’essayer de faire le point. Ici, tout est plus réfléchi et j’apprécie beaucoup."

Au moment d’évoquer son temps de jeu, Corinne Léonard ne fait pas comme certains qui aiment gonfler leurs stats. Honnête, la jeune fille avoue qu’elle passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. Mais pas question de râler pour autant ou de brosser une séance. "Dès le départ, c’était prévu donc, je ne peux pas venir faire la tête maintenant, lance-t-elle. Ma première année, c’est une année de formation, j’ai tellement de choses à intégrer. Maintenant, j’ai quand même réussi à jouer un match entier et je rentre assez souvent pour aller au service ou pour aider l’équipe. Mais oui, c’est très peu. Si ce n’est pas trop dur de se taper les déplacements pour squatter le banc ? Encore une fois, je le savais. Mentalement, je m’étais préparée à cela. Et cela ne me démotive pas. Au contraire, je suis même davantage motivée à donner plus pour pouvoir me faire, un jour, une place dans le six de base."

Une place que Corinne Léonard pourrait peut-être décrocher dans quelques semaines, une fois que Tchalou aura assuré son maintien. "Peut-être. Mais le coach ne fera aucun cadeau. Les meilleures sont sur le terrain et c’est logique. Et à l’heure actuelle, la fille qui joue à mon poste est meilleure que moi", termine Corinne Léonard.