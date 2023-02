Pas un bon Neufchâteau B ce dimanche après-midi. Après leurs victoires plus que nécessaires à Andenne et Ans, les Chestrolais sont retombés dans leurs travers face à une équipe de Loyers bien balancée. "On a mis de l’intensité par intermittence seulement et cela se paie cash, regrette le coach Nicolas Sturam. Il n’y a pas eu assez d’efforts collectivement en défense et tout part de là. Et il n’y avait personne pour tirer l’équipe. "

Pas suffisamment agressifs derrière, les Ardennais n’ont jamais véritablement été dans le rythme en attaque. Ils n’avaient, d’ailleurs, jamais marqué si peu (63 points), à domicile, cette saison.

Cela avait pourtant bien commencé pour le BCCA, emmené par Hawley, Harvey et Dejardin (14-10 à la 5’). Bastien Guillaume (20 points) lance alors Loyers dans le match et les Namurois prennent les commandes (19-22 à la 10’). Dubois et Hawley répliquent (28-28 à la 14’), mais cela ne dure pas pour Neufchâteau, qui se fait trop facilement avoir en défense et laisse filer son hôte à 34-46 au repos. Hawley sonne la charge à la reprise (40-48), mais les pertes de balle se multiplient du côté luxembourgeois et les deux bombes de Guillaume font mal: 42-59 (25’). Les Chestrolais ne baissent pas les armes, mais ne trouvent pas les solutions offensives non plus et ils ne reviendront pas: 49-68 (30’), 55-70 (35’) et finalement 63-78.

Régionale II

Saint-Hubert 86 – Liège 57

Un huitième succès pour les Borquins qui ont pu faire tourner l’effectif et donner quelques minutes à Théo Burton. Un succès qui fait aussi les affaires d’Arlon, qui voit Union Liège rester derrière au classement. Sans livrer un match exceptionnel, Saint-Hubert n’a jamais douté dans cette rencontre. Fraselle inscrit le premier panier du match et met Saint-Hubert, qui a perdu Genin sur blessure, aux commandes. Un leadership que les hommes de Bastien Gilain ne laisseront jamais filer. À distance, Noël et Legros creusent rapidement l’écart: 10-3. La lanterne rouge s’accroche (12-5, 16-9), mais compte déjà plus de dix points de retard au quart-temps après un panier de Motch, isolé par Hozay: 20-9

Saint-Hubert reprend le deuxième quart sans aucun joueur du cinq de base, mais dominateur au rebond, les Borquins s’envolent. Morette met une bombe avant que Noël n’en enchaîne trois en une minute: 46-28.

Saint-Hubert a le bon goût de reprendre en force: Pierret ajuste à distance, Poncin plante quatre points et Noël, après une feinte qui a envoyé Lekeu sur Saturne, inscrit sa cinquième bombe de la soirée: 56-28. Pirotte fait passer l’écart à trente points avant la demi-heure: 67-37 et 86-57 au final. Notons aussi que Laurent François a été contacté pour succéder à Bastien Gilain, mais l’homme a décliné.

Arlon 75 – Brainois 66

Une victoire très importante pour Arlon qui reprend bien l’année face à un concurrent direct. Samedi soir, les Arlonais ont livré un de leurs meilleurs matches de la saison même si un gros relâchement en fin de match fait que Brainois garde l’average alors que les Arlonais ont compté plus de vingt points d’avance. "Oui, nous y avons pensé, nous en avons encore parlé à la pause, mais le plus important, c’était de gagner, note Aurélien Tiberghien. Nous avions peur de manquer de rythme, mais finalement, cela s’est bien passé."

Les premiers échanges sont partagés. Arlon, parfois un peu trop précipité, fait jeu égal avec son adversaire: 7-6, 10-15, 19-19. Si Brainois reprend l’avance au début du deuxième quart-temps, Arlon ne tarde pas à inverser la tendance. Lognard, très bon samedi, Bernard et Vukovic font le boulot: 31-25 (15’). Excellent défensivement, Arlon voit Vukovic rentrer une bombe juste avant la pause: 40-28. Les Arlonais confirment après le repos: 53-36, 72-52 et finalement 75-66. "Mais il faudra encore d’autres victoires. Et on voit que tout le monde prend des points", indique l’Arlonais.