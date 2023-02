Un doublé de Bauduin envoie Sart au tapis

Mené, Sart évolue avec le vent après le repos, mais directement, Bauduin, encore lui, passe par là. Il reste quarante minutes, on se dit que Sart a encore le temps de revenir, mais Mehmeti, Murtezi ou encore Beaujean ne parviendront jamais à inquiéter un Kevin Wauthy qui a passé un dimanche finalement assez tranquille. "Globalement, on a vu un bon Sart, résumait Quentin Faymonville. Mais nous n’avons pas été assez efficaces. La production offensive était insuffisante."

Avec cette victoire, Vaux, qui alignait Soyer et Noël devant la défense, revient à six points de la tête et à deux unités de la cinquième place . "Quand on voit ce qui se passe plus haut, pensons d’abord à se mettre à l’aise. Cette victoire nous donne pas mal d’air et nous permet de rester dans le peloton des prétendants au tour final, mais nous ne sommes pas à l’abri, notait pour sa part Pascal Jacquemin. Si nous allons chercher une victoire à Bastogne, qui sera un match peut-être plus compliqué que celui de face à Sart, nous pourrons peut-être penser à autre chose."

Vaux: Wauthy 6, Paquay 5, Lejeune 6, Picard 6, Berg 6, Soyer 7, A. Noël 6, Sagna 6 (85’, André), Hubert 5 (80’, Vandenbergh), Bauduin 8 (89’, Renard), Clemens 6

Sart: Prince 6, Barbette 5, Jacquet 6, Skoba 6 (84’, Okoroafor), Rensonnet 6, L. Burton 5, Mehmeti 6, Murtezi 5, Memeti 4, Boulangé 5, Beaujean 6.

Arbitre: G. Moreau

Buts: Bauduin (21’, 1-0), Bauduin (48’, 2-0).

Cartes jaunes: Picard, Barbette, Jacquet.

Assistance: 30 Note du match: 5

13’, Bauduin chipe le cuir à Barbette et arrive face à Prince, mais il envoie sur le poteau.

21’, servi sur un plateau, Bauduin, en position hors-jeu, dribble Prince et pousse au fond (1-0).

48’, Bauduin profite d’une incompréhension défensive pour récupérer le cuir. Il place sur le poteau, mais l’attaquant a bien suivi (2-0).