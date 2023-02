Retour gagnant d’Arend, Ethe coleader de P1

Pourtant, le match avait bien débuté avec une frappe visiteuse de Petit qui échoue sur le poteau dans les premiers instants. Si Ethe tente de construire par l’arrière avec maîtrise, ce sont les Longolares qui s’offrent les plus belles opportunités avec Noël qui file au but, mais rate complètement son lob, puis Debehogne qui n’est pas plus heureux devant Leyder. "On aurait dû faire le break à ce moment-là, avoue d’ailleurs l’expérimenté longolard Quentin Cravatte. Après l’exclusion, on a quand même fait corps, mais sans pouvoir revenir."

Le tournant du match arrive donc à la 40' avec la rouge de Bihina et le coup franc victorieux du revenant Gaël Arend. Même réduit à dix, Longlier aura encore des opportunités pour revenir dans la partie avec des frappes de Lahrach, Brejard ou encore Nicolas, sans grande efficacité toutefois. Les derniers instants resteront chauds pour la défense des Cassidjes avec, notamment, un dernier coup franc d’Hatert que Leyder captera en deux fois. Ethe n’a plus connu de revers depuis début octobre et il profite de ce match d’alignement pour revenir à hauteur de Gouvy et Oppagne, en tête du classement.

Bloqué à 22 unités, Longlier, lui, n’est pas encore rassuré sur son sort à l’heure qu’il est.

LONGLIER: Brault 6, Henrotte 5, Van Den Eynde 6, Cravatte 7, Bihina 5, Veriter 6, Pereaux 4 (56', Hatert 6), Frudelle 5 (62', Nicolas 6), Brejard 6, Debehogne 5, Noël 6 (50', Lahrach 6).

ETHE: Leyder 7, Saint-Mard 6, Orlando 5, Petit 7, Arend 7 (78', Lescrainier), Aubois 8, Tinant 8 (92', Woygnet), Reichling 7, Lenoir 6, Coopmans 6 (88', Nicolas), Joachim 7.

Arbitre: M. Colson.

Cartes jaunes: Pereaux, Brejard, Lenoir.

Carte rouge: Bihina (2CJ, 40’)

Assistance: 40.

Note du match: 5

But: Arend (40', 0-1).

40', Bihina se jette pied en avant et écope un second carton jaune alors que le premier était léger. Sur le coup franc, Arend ajuste une frappe du pied gauche au ras du poteau.