Pierre Delettre à propos des Legend Boucles : "Une édition moyenne, mais des spectateurs parfaits"

Je dirais d’une cotation de moyenne assez bonne sans plus. Quant à l’hécatombe que vous évoquez, je dirai qu’elle est arithmétiquement habituelle. Cela s’est fort ressenti cette année parce que ce sont plusieurs cadors qui ont été les victimes de casse et d’abandons. On est sans doute trop exigeants avec ces anciennes voitures, quoique bien préparées accusent tout de même 30 voire 40 années au compteur.

Vous aviez dès le départ mis un très gros accent sur la sécurité, satisfait sur ce plan-là ?

C’est la toute grosse satisfaction du week-end. Les gens ont été très respectueux des consignes. Pas une personne n’a été vue en zone interdite sur les deux jours. Bruno Thiry, notre exceptionnel ouvreur, et Alain Penasse, responsable de la sécurité « Rallye » au RACB n’ont eu que des éloges. Le seul petit bémol dont nous sommes responsables est le retard concédé samedi matin à Rettigny où nous avons dû dépêcher, en urgence, quelques stewards supplémentaires.

L’ambition de revenir à 300 engagés est-elle irréelle ?

Je le crois sincèrement. Ce temps-là semble révolu. CE genre d’épreuve commence doucement à passer de mode. Il faudra se réorienter bientôt. Dans ce contexte, la catégorie Classic 65 à l’heure est sur le plan sportif une réelle réussite. Elle allie parfaitement le rôle du navigateur à celui du pilote. Et ne nécessite pas des frais insurmontables pour préparer une voiture.

Enfin, l’intégration du RAC Spa et de ses organisations dans la province a encore été une réussite totale ?

Et comment. Comment n’est-on pas venu à Bastogne plus tôt ? Et ceux qui nous prédisaient que la province de Luxembourg était un désert pour le sport automobile en sont pour leur frais. Le nombre d’équipages luxembourgeois et la qualité de ces derniers est en croissance constante. Et cela se répercute sur notre future organisation à Bertrix également.

Lire aussi : Michaël Magerotte en a eu les larmes aux yeux

Lire aussi : Une crevaison prive Christophe Daco de la deuxième place

Lire aussi : Stouf vainqueur des Legend Boucles 2023

Lire aussi : Vidéos de la journée du samedi

Lire aussi : Des clous sur la route et des banderoles arrachées à Bertogne