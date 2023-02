P3C : La course à la deuxième place se resserre après le revers de Carlsbourg

Neuvillers B 0 – Bras 1

Match compliqué pour Bras ; les jeunes joueurs de Neuvillers méritaient mieux. Ils se créent d’ailleurs deux énormes possibilités, mais Pougin sort vainqueur des duels. Bras met ensuite le nez à la fenêtre sans parvenir à inquiéter le gardien visité. Neuvillers se montre dangereux sur chaque attaque mais l’unique but tombe en face, à un quart d’heure du terme. Braet décale Zimmerman qui fait mouche.

Orgeo B 3 – Namoussart 2

Les deux formations se sont adjugées une mi-temps chacune. Le vent aide Namoussart dans la première et Maury trouve le chemin des filets à deux reprises (0-2). Orgeo se réveille après le café, bien aidé par un défenseur de Namoussart qui marque contre son camp, pressé par Huet. On retrouve Huet à la 80’ pour l’égalisation et cinq minutes plus tard pour celui de la victoire.

Haut-Fays 2 – Carlsbourg 1

Le second de classe mord la poussière et voit Tellin filer à 11 points, avec un match de plus. Tout commence pourtant parfaitement pour les gars de la Mohy, qui ouvrent le score dès la 3’ par Rezette. Deward égalise dans la foulée. Gérard donne l’avance à Haut-Fays avant le repos. Carlsbourg pousse, mais manque la conversion d’un penalty en seconde période.

Warmifontaine 2 – Bertrix 4

Bertrix a été mené deux fois, mais s’en sort finalement bien. Ardelean ouvre le score avant la demi-heure (1-0). Bodelet égalise peu après l’heure, mais Hotua rend l’avance aux visités dans la foulée. Le match s’emballe. Un coup franc de Fries est dévié dans son propre but juste avant le dernier quart d’heure. Nemry donne l’avance à Bertrix à 10 minutes du terme avant que Pahaut ne trompe son propre gardien quelques instants plus tard.

Sainte-Marie Wid. 1 – Petitvoir 4

Petitvoir se reprend après sa déconvenue de la semaine dernière. Dernivoix et Lodriguez secouent les filets avant la pause. Lodriguez récidive dès la remontée sur la pelouse (0-3). Thirion plie la rencontre à l’heure de jeu et le but de Van Lierde n’y changera rien.

Bouillon B 1 – Tellin 7

Face à la lanterne rouge, Tellin n’a pas joué une grande rencontre. "On doit proposer plus au niveau du jeu", reconnaissait le T1, Cédric Georges. Le marquoir affiche 0-3 au repos, avec un autogoal de Léonard et des buts de Laffineur et Moureaux. Pigeon plante un 4e but dès la reprise, suivi de Laffineur à la 66’. Dans les dix dernières minutes, Gillet fait 0-6 avant que Martin ne sauve l’honneur de Bouillon. Vincent fixe le score à cinq minutes du terme..

Saint-Pierre 2 – Libin B 4

Les Pierrots pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 au repos. Dès la 5’, Legrand trouve la lucarne sur coup franc. Dix minutes plus tard, Maury fait mouche des 30 m. Saint-Pierre trouve la barre à la 20’. En début de 2e mi-temps, le meneur de jeu Noah Maury doit sortir sur blessure et la physionomie du match change. Avec l’appui du vent, Libin réduit l’écart par Lothaire sur centre de Maboge (2-1). À la 70’, Vansteenberg frappe des 25 m et égalise. Deux minutes plus tard, Lothaire y va de son 2e but avant que Maboge, isolé par Quevrin, scelle le score à 2-4, créant ainsi l’une des surprises de l’après-midi.