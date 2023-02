Menés 0-2, les Canaris émergent da ns le bourbier

Dans ces conditions difficiles, ce sont donc les visiteurs qui s’adaptent le mieux en pressant d’entrée l’arrière-garde givrytoise et en prenant doublement l’avantage grâce au brillant El Mezouari, formé à Auxerre et arrivé durant ce mercato. Les Givrytois vont mettre une demi-heure pour sortir de leur léthargie et revenir dans le match, au cours d’un troisième quart d’heure de folie.

Après-midi compliquée pour Wasterlain

Wérard tente un coup de coin rentrant que Wasterlain ne peut qu’effleurer. Le ballon est à peine remis en jeu que Kambuania part en contre et se présente face au portier durbuysien, qui glisse et accroche l’attaquant givrytois. Double sanction sévère pour les visiteurs qui, sans gardien réserve sur le banc, sacrifient Turhan, excellent jusque-là dans le jeu. On pense se diriger vers un nul à la pause, mais Durbuy a la possibilité de reprendre l’avantage quand Monsieur Theunis désigne le point de penalty pour un accrochage de Konate. Son presque homonyme durbuysien Kanouté s’élance pour la transformation, mais son envoi est facilement capté par Medard.

La confiance change de camp en seconde période et Givry, à onze contre dix, finit par prendre le dessus grâce à une tête de Konate, arrivé lui aussi durant la trêve. "Pour le sauvetage, on va faire les choses humblement, match par match, confiait Farid Ferhi, le T1 des Canaris. Ici, on fait un match moins bon qu’à Ciney, mais on gagne. Les deux buts encaissés en début de match ont été difficiles à digérer. On a mis du temps à s’adapter à la situation. On avait un plan de jeu au départ, mais le terrain a fait qu’on s’est retrouvé à mettre des longs ballons derrière et à jouer la profondeur, ce qui n’est pas notre jeu. C’était impossible de jouer. On a donc cherché avant tout un résultat". Seuls vainqueurs dans le bas du classement, les Givrytois reviennent à cinq unités de Libramont et Herstal avant deux nouvelles rencontres à domicile. Si le terrain de la rue de Pironval le permet…

GIVRY: Medard 6, Gabiam 5,5, Djouogoua 6, Simaha 5,5 (84’ Herbeaux), Kambuania 6, Body 6,5, Wérard 7, Khelil 6, Dufrasne 6, Konate 6, Goury 5 (84’ Meuter).

DURBUY: Wasterlain 4, Ndudi-Ngoma 5,5 (78’ Lumbaki), Turhan 6,5, Toure 5, Ngardial 5,5, Diaby 5, Kaba 6,5, Kanouté 6 (63’ Sissoko), Amisi 6, El Mezouari 7 (70’ Ntalagana), Makwala 5,5.

Arbitre: L. Theunis

Buts: El Mezouari (3’, 0-1 ; 18’, 0-2), Wérard (34’, 1-2), Goury (36’, 2-2 pen), Konaté (66’, 3-2).

Cartes jaunes: Diaby, Kanouté

Cartes rouges: Wasterlain (38’), Sissoko (après le coup de sifflet final).

Assistance: 60. Note du match: 6.

1’, le coup d’envoi est à peine donné qu’une première frappe de Kanouté s’écrase sur le poteau de Medard.

3’, cette fois, c’est la bonne, El Mezouari sanctionne l’apathie locale et pousse au fond (0-1).

18’, El Mezouari, encore lui, profite d’un corner mal dégagé par la défense givrytoise pour tromper Medard (0-2).

34’, Wérard profite du vent et d’un Wasterlain fébrile pour convertir un corner direct (1-2).

38’, Wasterlain manque sa sortie face à Kambuania et accroche ce dernier qui se présentait face à lui. Le portier est exclu. Turhan prend place dans les buts et Goury transforme le penalty (2-2).

44’, penalty dans l’autre camp quand Konate accroche Makwala. Kanouté s’élance sans conviction et Medard n’a aucune peine à capter son envoi.

66’, sur un coup de coin, Konate place une tête lobée qui surprend Turhan (3-2).

90’, alors que les joueurs rentrent aux vestiaires, Sissoko réclame auprès du juge de ligne et prend rouge.