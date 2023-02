Une victoire des plus précieuses pour les Melreusiens dans la lutte pour le maintien. "Aucune des deux équipes ne pouvait perdre et il y a eu beaucoup d’engagements, analyse le coach local Kevin Yangara. Je suis content pour les garçons qui ont bien travaillé pendant cette trêve et qui ont envie de faire mieux que durant le premier tour." Après un quart d’heure brouillon, Melreux prend les commandes de la rencontre et ouvre la marque grâce à Delchambre à la suite d’un corner (1-0). Les visités galvaudent quelque peu après la pause, mais finissent par doubler la mise, à nouveau par Delchambre (2-0). En fin de partie, Matondo sort le grand jeu pour conserver cet avantage. Les Melreusiens cèdent ainsi leur avant-dernière place aux Houffalois, au prix d’un plus grand nombre de victoires.

Waha-Marche 1 – Halthier 0

"C’est une victoire qui fait du bien pour reprendre, jubile le coach local Kevin Dachelet. Toutefois, on doit avouer que le partage aurait sans doute été plus logique." Un seul but pour cette rencontre, qui tombe dès la 2’ quand Caciulatu se fait accrocher: Lecarte se charge de transformer le penalty (1-0). Les Famennois dominent le premier acte, sans ni Rahir ni Haurine ne peuvent conclure. Après la pause, il faudra un grand Roisin entre les perches locales pour éviter l’égalisation.

Érezée 3 – Gouvy B 2

"On a assisté à un très beau match entre deux équipes qui méritent leur place dans le top 5, se réjouit l’entraîneur local Nicolas Walhain. Face à une belle équipe, nous méritons notre victoire." Erezée entame bien la partie avec des essais de Fievet et Delvaux, mais Schleid détourne. À cinq minutes de la pause, Burton récupère un ballon qui traîne (0-1). Les visités font la différence en vingt minutes. Un corner de Minique trouve Fievet au premier poteau (1-1). Trois minutes plus tard, Minique est à nouveau à la passe et Delvaux place sa tête (2-1). Un corner en deux temps entre Minique et Leboutte aboutit à Hellin (3-1). Michiels monte sur une phase arrêtée (3-2). En fin de partie, Schleid voit rouge pour une faute sur Fievet.

Roy 2 – Mageret 5

Les Mageretois se sont fait peur, mais ont su remettre l’église au milieu du village dans les vingt dernières minutes. Tout débute pourtant pour l’équipe locale qui mène 2-0 à la pause grâce à Lobet qui jaillit sur un corner et Poirrier qui gagne son face-à-face face à Spoiden, confirmant la domination dans le jeu. Cependant, Jenon sonne le réveil des siens dès l’entame du second acte (2-1). Nicolas égalise en transformant un penalty après une faute sur Degives à la 70’ (2-2). Degives y va d’un slalom dans la défense, puis Louis place sa tête sur un corner (4-2). Degives clôture son festival en fin de partie (5-2).