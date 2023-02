Florenville a dû patienter

À Wellin, lanterne rouge en compagnie de Les Bulles, Florenville, le leader, s’est logiquement imposé (0-4), mais a dû attendre plus de 75 minutes pour trouver l’ouverture. Parfaitement organisé, Wellin aura finalement craqué sur une reprise de Georges avant de voir Boulanger (2) et Blandin donner au score des allures plus sévères. Dans l’autre match de la soirée, Bercheux a écarté Saint-Hubert. Mené après un superbe ciseau de Florent Claude, Bercheux, qui a pu compter sur Barthélémy pour rester dans le match, a inversé la tendance après l’heure de jeu grâce à Collignon (2) et Gravé. Saint-Hubert manque ainsi l’occasion de se rapprocher des premières places.

Division 2C

Doublé de Delchambre

Deux buts d’Alex Delchambre, inscrits avant la pause et peu après l’heure, ont permis à Melreux de remporter un match à six points face à Houffaloise B (2-0). Les Melreusiens cèdent ainsi leur avant-dernière place aux Houffalois, au prix d’un plus grand nombre de victoires.

Division 3C

La 2e place s’éloigne pour Libramont B

Battu dans le derby à Ochamps B, Libramont B pourrait voir Carlsbourg prendre six points d’avance (avec un match de moins) en cas de victoire ce dimanche à Haut-Fays. Dans ce derby, Ochamps a fait la différence en marquant deux fois aux environs de l’heure de jeu, alors que les Mauves avaient égalisé à la reprise. Les hommes de Kevin Touillaux (qui a pris une rouge pour rouspétances sur le 3e but local) ont réduit l’écart à cinq minutes du terme, mais en vain.

Division 3D

Champlon passe en 2e position

Champlon, comme une semaine plus tôt, s’est imposé sur un score Arsenal contre Odeigne, avec un but de Julien Ravaux en première période (44’, 1-0). Et comme le week-end dernier, les hommes de Pascal Leboutte ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri avant de suer lors de longs arrêts de jeu. Ils partagent désormais la 2e place avec Rendeux, à cinq points de Bourdon. Dans l’autre match de la soirée, un Mormont B décimé (avec cinq joueurs de réserve) s’est lourdement incliné devant Heyd. Même s’ils sont revenus de 0-3 à 2-3, les Oranges ont payé leurs erreurs individuelles, sansctionnées par Henricot (2), Talbot, Cambron, Poncelet et Cornet.

Division 3E

Vaux-sur-Sûre creuse l’écart

Des buts de Toussaint (son 22e cette saison) et Schoumaker ont permis à Vaux-sur-Sûre d’assurer le service minimum à Sart B (0-2), mais aussi d’en tirer un profit maximum puisque Givry B a été accroché par Salm (3-3). Dans cette rencontre folle, Neulens, qui avait ouvert le score d’entrée de match, a permis aux Salmiens d’arracher un point dans les arrêts de jeu. Du coup, Vaux porte son avance sur les Canaris à dix points (avec un match de plus) et ce à une semaine du sommet qui doit les opposer. Autant dire que Givry sera contraint de l’emporter samedi, face au leader, s’il veut garder une chance de décrocher les lauriers. Pour le reste, on notera qu’un doublé de Gilles Clause a permis à Bovigny de vaincre Tavigny (2-1) et que Bourcy a assuré sa victoire à Witry en inscrivant ses trois buts dès le quart d’heure initial (1-3).