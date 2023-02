Legend Boucles : une crevaison prive Christophe Daco de la deuxième place

La toute fin de rallye a été quelque peu cruelle pour le Léglisien Christophe Daco. Confortablement installé à la seconde place du général de la catégorie reine Legend, le pilote de l’Escort entame le dernier secteur chronométré le couteau entre les dents, prêt à profiter du moindre faux pas du leader Stefaan Stouf. Longue de plus de vingt-deux kilomètres et véritable juge de paix du rallye, la dernière spéciale peut encore réserver de nombreuses surprises, bonnes ou mauvaises. Et dans le cas de Christophe cela n’a pas été très bon. "J’ai sans doute trop attaqué et j’ai crevé, ce qui m’a obligé à parcourir la moitié de la spéciale avec un handicap. Nous l’avons d’ailleurs terminée sur la jante, explique Christophe. Ce contretemps nous prive de la deuxième place pour deux petites unités. C’est dommage, mais il y a plus malheureux que nous."