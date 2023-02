Legend Boucles : Michaël Magerotte en a eu les larmes aux yeux

Sans aucun doute. Après notre troisième position finale en 2019, nous avions terminé quatrièmes l’an passé, non sans avoir connu quelques soucis. Nous avions donc à cœur de faire mieux cette année pour tenter de signer un premier succès. C’est donc un moment très intense et je n’ai d’ailleurs pas pu retenir mes larmes à l’arrivée.

Un succès d’autant plus beau qu’il se dessine tout en fin de rallye ?

Avant la très longue dernière spéciale, nous étions seconds douze secondes derrière Dimitri Van Hove et une seconde devant Jencôme Theis (NDLR: vainqueur en 2022). Alors que Dimitri semblait se diriger vers un nouveau succès, il subit une crevaison et nous l’avons dépassé, tout parvenant à laisser Jencôme derrière.

Quelles étaient vos ambitions de départ ?

Comme la plupart des concurrents, nous voulions d’abord terminer. Toutefois, nous en voulions un peu plus et le podium était clairement l’objectif. Dans un coin de la tête, nous pensions aussi un peu à la victoire. Il faut aussi reconnaître que si Jencôme n’est pas pénalisé, la victoire lui serait revenue. Il roulait vraiment très fort.

Cette édition s’est déroulée dans des conditions assez difficiles. Avez-vous personnellement connu une période délicate ?

Pas spécialement, si ce n’est samedi soir dans le brouillard. Des phares mal réglés m’ont fait commettre une erreur. Pour le reste, je suis assez à l’aise sur les spéciales forestières du dimanche.

Arnaud Hennuy, un fameux souvenir aussi pour le copilote que vous êtes ?

Effectivement, c’est tout simplement un rêve qui se réalise. Cela fait trois ans que je suis à la droite de Michaël après avoir fait les assistances. On voulait avant tout bien figurer, mais quand on voit que l’exploit est possible, on en veut toujours plus et cela a plutôt bien réussi.

