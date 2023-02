Neufchâteau 67 Angleur 51

Un succès qui conforte encore un peu plus les play-off pour Neufchâteau. Après un départ hésitant (9-13), Henket plante huit points et Neufchâteau passe devant: 18-13, 20-19. Angleur s’accroche (28-27, 33-31, 38-34), mais avant le repos, Leblanc plante deux bombes: 47-36. L’écart passe à dix points (50-40) avant que Neufchâteau ne déroule pour terminer sans trembler: 67-51.

Rulles 59 – Liège 56

Après cinq matches sans victoire, Rulles a renoué avec le succès. Et avec la manière face à une belle équipe de la série. Les filles de Mathieu Fivet ont retrouvé tout ce qui leur avait permis d’exploser au premier tour, à savoir une réussite à distance et une énorme combativité défensive, à l’image de Leboutte et Donnez, qui ont dû se farcir Kenny. Malgré trop de pertes de balle en début de match, Rulles reste au contact (10-10) et passe même devant: 17-15 sur un panier de Boulard. Si le match devient tendu, avec un arbitrage assez étonnant, Rulles reste devant. Après trois rebonds gagnés, Laffalize arme à distance: 29-24. Quand les Liégeoises, venues à sept, passent devant (41-45), on se dit que Rulles ne reviendra pas. Mais les Rullotes finissent par émerger. Dumay met un lancer (53-52), Donnez et Jacob terminent: 59-56.

Régionale II

Libramont 64 Ganshoren 76

Grosse désillusion pour Libramont, défait face à une équipe qui n’avait pas encore gagné. "Mais Ganshoren n’avait rien à voir avec l’équipe de l’aller, dit Logan Draux. Deux filles étaient en feu en face, nous avons tout tenté pour les arrêter, mais tout rentrait. " Tout avait pourtant bien débuté pour Libramont, qui a fait la course en tête: 9-5, 15-8 avant de voir Ganshoren, qui a planté onze bombes, faire le trou avant la pause: 32-40. Libramont reviendra à 47-52, mais Ganshoren garde le cap: 64-76. "Nous voulions jouer autre chose que le maintien, mais là, nous sommes en plein dedans", peste Logan Draux.

Esneux 74 – Arlon 35

Gros revers pour Arlon qui a couru après le score durant tout le match et qui se retrouve douzième vu la victoire de Boninne. Menées 33-18 au repos, les Arlonaises voient Esneux planter quatre bombes à la reprise pour filer à 53-29 avant de s’imposer 74-35. "Rien à dire, c’était un off-day, commente Serge François. Esneux nous a mangés à tous les niveaux. J’ai cru être revenu deux ans en arrière."